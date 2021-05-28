Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" собирается купить Яна Облака. "Ливерпуль" проводит встречу с Ивом Биссума. На Данниэля Старриджа подали в суд. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Дортмундская "Боруссия" назначила цену в 82 миллиона фунтов за вингера Джейдона Санчо. (Bild)
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера "Атлетико" Яна Облака, оцениваемого в 70 млн. фунтов, и готов включить в сделку Давида Де Хеа. (The Sun)
"Челси" начал переговоры с представителями голкипера Джанлуилджи Доннаруммы, который уходит из "Милана". (90min)
"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к 28-летнему полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Йонасу Хофманну. (Kicker)
В пятницу представители "Ливерпуля" проводят встречу с агентом полузащитника "Брайтона" Ива Биссума в Лондоне. (Anfield Central)
"Арсенал" постарается купить нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, если Александр Лакасетт покинет клуб этим летом. (Daily Star)
Уход Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" может помочь "Арсеналу" переманить правого защитника Ашрафа Хакими. (Daily Express)
Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир стал свободным агентом после ухода из "Борнмута". (Evening Standard)
"Вест Хэм" надеется оформить приобретение полузащитника "Спартака" Алекса Крала за 14 млн. фунтов до Евро-2020. (Daily Express)
Клубы Чемпионшипа и Лиги Один сражаются за 20-летнего нападающего Кайла Хадлина — самого высокого британского футболиста ростом 206 сантиметров. (Daily Star)
Другое
ПСЖ не собирается отпускать своего главного тренера Маурисио Почеттино в "Тоттенхэм". (talkSPORT)
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уверен, что сможет вернуть Почеттино. (The Sun)
Антонио Конте заинтересован в работе с "Тоттенхэмом". (The Guardian)
Крис Уайлдер близок к назначению новым главным тренером "Вест Бромвича". (Daily Mirror)
Получив опыт работы с "Тоттенхэмом" в концовке сезона, Райан Мейсон готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. (Daily Mail)
"Стоуку" из Чемпионшипа, возможно, придется продать свой стадион, чтобы покрыть годовой убыток в 88 млн. фунтов. (The Telegraph)
За два последних сезона "Лестер" провел 567 дней в топ-4 Премьер-Лиги, но оба раза финишировал ниже зоны Лиги Чемпионов. (Daily Mail)
Защитник "Брайтона" Бен Уайт плакал целый час, когда узнал о своем вызове в сборную Англии. (Evening Standard)
На Даниэля Старриджа подал в суд мужчина, который нашел потерянную экс-нападающим "Ливерпуля" собаку в Лос-Анджелесе и вернул ее хозяину, но так и не получил обещанное вознаграждение в 26 тыс. фунтов. (TMZ Sports)
Во время матча против "Эвертона" 9 мая из шкафчика вингера "Вест Хэма" Джесси Лингарда украли часы, стоимость которых может быть шестизначной. На Лондонский стадион даже приезжала полиция. (The Sun)
28.05.2021 06:00
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1 Манчестер Сити 38 86
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
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