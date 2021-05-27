"Тоттенхэм" готов обратиться к Конте, если "Реал" перехватит Почеттино

"Реал" может помешать возвращению главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино в "Тоттенхэм", что заставляет "шпор" держать в уме запасной вариант.

Ранее днем авторитетные английские издания подтвердили, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино о сенсационном возвращении Маурисио в клуб, откуда он был уволен в ноябре 2019.



Однако Goal утверждает, что также Почеттино стал целью номер один "Реала" на замену покидающему клуб Зинедину Зидану.



Изначально фаворитом "Реала" был Массимилиано Аллегри, однако тот уже договорился со своим бывшим клубом "Ювентусом". В результате испанский гранд переключился на Почеттино.



Рискуя упустить Маурисио, "Тоттенхэм" обратил внимание на Антонио Конте, который оставил работу в "Интере" спустя три недели после завоевания титула Серии А.



По информации The Telegraph, Конте открыт к возвращению в английский футбол, где за два сезона в "Челси" он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии.