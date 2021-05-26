Эмери отметил, как МЮ изменил отношение к Лиге Европы

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери отметил, как изменилось отношение "Манчестер Юнайтед" к Лиге Европы.

В среду вечером Эмери может стать первым тренером, которому удалось выиграть Лигу Европы четыре раза за карьеру. Унаи известен как настоящий специалист по этому турниру.



Самым серьезным образом к Лиге Европы относятся и "красные дьяволы", для которых это возможность завоевать свой первый трофей за четыре последних года. Однако Эмери вспоминает во времена сэра Алекса Фергюсона клуб с "Олд Траффорд" воспринимал это соревнование гораздо более пренебрежительно.



"Однажды во время встречи тренеров в Валенсии я защищал Лигу Европы, а Фергюсон спросил меня: "Но ведь ты бы хотел выступать в Лиге Чемпионов?"



"Я ответил: "Да, конечно, хотел бы, но Лига Европы — это место, где многие команды, фанаты и игроки обретают признание".



"И вот теперь "Юнайтед" уже много лет выступает в Лиге Европы, стремясь выиграть ее и попасть в Лигу Чемпионов. Это приблизило Лигу Европы к Лиге Чемпионов", — цитирует Эмери Daily Star.