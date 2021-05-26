Роджерс хочет добавить "Лестеру" "победителей"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что летом собирается пригласить в свою команду "победителей".

К выходу на трансферный рынок Роджерса подталкивает не только попадание в Лигу Европы, но и расставание с опытнейшими Уэсом Морганом, Кристианом Фуксом, Мэтти Джеймсом.



По словам Роджерс, он будет искать игроков, которые имеют опыт побед или борьбы за высшие награды. Брендан уверен, что это позволит "лисам" сделать шаг вперед.



"Мы хотим укрепить атакующие позиции, мы должны больше угрожать чужим воротам".



"Нам нужно добавить физической мощи, но также важен характер. Я хочу пригласить одного-двух игроков с духом победителей. Мы надеемся продолжить свое развитие, добавив победителей нашему талантливому коллективу игроков".



"Мы не собираемся приглашать игроков просто для количества. В первую очередь это должны быть игроки правильного профиля и характера. Игроки, которые уже выигрывали что-нибудь или сражались за высшие награды".



"Это поможет нашему коллективу, ведь мы теряем игроков с опытом, и важно восполнить это".



"Впереди захватывающий период. Это был тяжелый сезон, а теперь мы отдохнем и вернемся летом с усилением, которое поможет команде продолжить свое развитие".



"Мы знаем, что навязать конкуренцию командам вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" сложно, но именно такой огромный вызов стоит перед нами", — цитирует Роджерса Daily Mirror.