Саутгейт: "Трент может играть полузащитника"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что видит у Трента Александер-Арнольда потенциал играть полузащитника.
Возможно, самой большой интригой в преддверии оглашения расширенной заявки сборной Англии на Евро-2020 накануне было включение в список Трента.
Саутгейт все-таки назвал Александер-Арнольда среди 33 игроков, как и трех других правых защитников: Риса Джеймса, Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Однако Тренту может быть отведена другая роль.
"Думаю, нет сомнений, что он может играть полузащитника. Конечно, сложность в том, что он не играл в полузащите со времен академии "Ливерпуля".
"Но он великолепный распасовщик мяча и обладает отличным видением поля. Он своего рода плеймейкер, действующий на позиции правого защитника. Так почему бы в определенный момент своей карьеры ему не оказаться в полузащите?" — цитирует Саутгейта Sky Sports.
Также Гарет поведал, что много разговаривал с Александер-Арнольдом после того, как Трент неожиданно не был вызван в сборную на матчи в марте.
"Я очень даже рассчитываю на Трента. Людям кажется, что я не считаю Трента хорошим футболистом, но это не так. В определенный момент времени он косвенно навлек на себя критику, и за последние пару месяцев я разговаривал с ним больше, чем с кем-либо другим. Я чувствовал, что он нуждается в этом. Но сейчас он снова очень хорошо играет", — добавил Саутгейт
26.05.2021 08:00
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