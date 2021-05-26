Саутгейт: "Трент может играть полузащитника"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что видит у Трента Александер-Арнольда потенциал играть полузащитника.

Возможно, самой большой интригой в преддверии оглашения расширенной заявки сборной Англии на Евро-2020 накануне было включение в список Трента.



Саутгейт все-таки назвал Александер-Арнольда среди 33 игроков, как и трех других правых защитников: Риса Джеймса, Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Однако Тренту может быть отведена другая роль.



"Думаю, нет сомнений, что он может играть полузащитника. Конечно, сложность в том, что он не играл в полузащите со времен академии "Ливерпуля".



"Но он великолепный распасовщик мяча и обладает отличным видением поля. Он своего рода плеймейкер, действующий на позиции правого защитника. Так почему бы в определенный момент своей карьеры ему не оказаться в полузащите?" — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Также Гарет поведал, что много разговаривал с Александер-Арнольдом после того, как Трент неожиданно не был вызван в сборную на матчи в марте.



"Я очень даже рассчитываю на Трента. Людям кажется, что я не считаю Трента хорошим футболистом, но это не так. В определенный момент времени он косвенно навлек на себя критику, и за последние пару месяцев я разговаривал с ним больше, чем с кем-либо другим. Я чувствовал, что он нуждается в этом. Но сейчас он снова очень хорошо играет", — добавил Саутгейт