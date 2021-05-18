Эшли Коул предложил решение для Александер-Арнольда в сборной Англии
Бывший защитник "Челси" Эшли Коул предложил решение, которое позволит Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" играть за сборную Англии.
Накануне издание The Athletic сообщило, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается брать Александер-Арнольда на Евро-2020 по причине неважной игры Трента в обороне.
Однако Коул считает, что Саутгейту и не нужно делать из Александер-Арнольда правого защитника, если команда перейдет на схему с тремя игроками в центре обороны.
"Уровень мастерства игроков, которые есть в распоряжении Гарета, невероятен. При этом мы даже не говорим о Рисе Джеймсе. А что если играть с тройкой в центре обороны? Рис мог бы быть правым центральным защитником, а Трент играл бы чуть выше по полю", — сообщил Коул BBC.
18.05.2021 16:00
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Последние комментарии:
эй, аналитеги, гоу тренить сборную.
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Его надо брать как полузащитнтка и наигрывать его в цпз. Ибо не думаю что у англов есть такие же исполнители с такой высокой культурой паса. А там после обкатки в сборной, можно и в лфк доверить ему эту роль.
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Рис часто теряет позицию. Уолкер покроет если что. Человек предпочитающий Триппера Тренту есть долбоеб, который стойко будет играть в 5 защей и соснет где-то в 1/4
Трент же пусть отдыхает
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заявка-то не резиновая. если брать Трента, то надо будет кого-то другого "отцеплять".
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Вы все тут оболбанные вместе с кэшли оулом. Ван биссака лучший защитник апл всех вертел
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Зато возьмет Триппьера, збс че.
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саутгейт физрук пездец
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За сборную играть надо, если зовут.. Это же честь твоего народа, твоя честь!
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не надо эти сборные
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Иди нахуй Эшли, нехуй подсказывать этому дол6оебу, Трент должен отдохнуть.
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хорош, кстати. рис джеймс лучше, трент лучше, то, сё.. у них у каждого свои преимущества, Рис ниже по полю, Трент выше по полю, как минимум попробовать 100% надо на сборах
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ну, умный. аж страшно.
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