Эшли Коул предложил решение для Александер-Арнольда в сборной Англии

Трент Александер-Арнольд Бывший защитник "Челси" Эшли Коул предложил решение, которое позволит Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" играть за сборную Англии.

Накануне издание The Athletic сообщило, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается брать Александер-Арнольда на Евро-2020 по причине неважной игры Трента в обороне.

Однако Коул считает, что Саутгейту и не нужно делать из Александер-Арнольда правого защитника, если команда перейдет на схему с тремя игроками в центре обороны.

"Уровень мастерства игроков, которые есть в распоряжении Гарета, невероятен. При этом мы даже не говорим о Рисе Джеймсе. А что если играть с тройкой в центре обороны? Рис мог бы быть правым центральным защитником, а Трент играл бы чуть выше по полю", — сообщил Коул BBC.


Метки Александер-Арнольд, Коул, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 18.05.2021 16:58 # manutd-20champ
    эй, аналитеги, гоу тренить сборную.

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  2. gerrard08 18.05.2021 16:49 # gerrard08
    Его надо брать как полузащитнтка и наигрывать его в цпз. Ибо не думаю что у англов есть такие же исполнители с такой высокой культурой паса. А там после обкатки в сборной, можно и в лфк доверить ему эту роль.

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  3. lfcynwa 18.05.2021 16:45 # lfcynwa
    Рис часто теряет позицию. Уолкер покроет если что. Человек предпочитающий Триппера Тренту есть долбоеб, который стойко будет играть в 5 защей и соснет где-то в 1/4
    Трент же пусть отдыхает

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  4. danilych89 18.05.2021 16:40 # danilych89
    заявка-то не резиновая. если брать Трента, то надо будет кого-то другого "отцеплять".

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  5. januzaj00 18.05.2021 16:28 # januzaj00
    Вы все тут оболбанные вместе с кэшли оулом. Ван биссака лучший защитник апл всех вертел

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  6. blueisthecolor 18.05.2021 16:20 # blueisthecolor
    Зато возьмет Триппьера, збс че.

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  7. shinigami 18.05.2021 16:13 # shinigami
    саутгейт физрук пездец

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  8. scouser2005 18.05.2021 16:12 # scouser2005
    За сборную играть надо, если зовут.. Это же честь твоего народа, твоя честь!

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  9. vals1702 18.05.2021 16:07 # vals1702
    не надо эти сборные

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  10. dexter 18.05.2021 16:06 # dexter
    Иди нахуй Эшли, нехуй подсказывать этому дол6оебу, Трент должен отдохнуть.

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  11. optimus 18.05.2021 16:03 # optimus
    хорош, кстати. рис джеймс лучше, трент лучше, то, сё.. у них у каждого свои преимущества, Рис ниже по полю, Трент выше по полю, как минимум попробовать 100% надо на сборах

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  12. manutd-20champ 18.05.2021 16:02 # manutd-20champ
    ну, умный. аж страшно.

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