Эшли Коул предложил решение для Александер-Арнольда в сборной Англии

Бывший защитник "Челси" Эшли Коул предложил решение, которое позволит Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" играть за сборную Англии.

Накануне издание The Athletic сообщило, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается брать Александер-Арнольда на Евро-2020 по причине неважной игры Трента в обороне.



Однако Коул считает, что Саутгейту и не нужно делать из Александер-Арнольда правого защитника, если команда перейдет на схему с тремя игроками в центре обороны.



"Уровень мастерства игроков, которые есть в распоряжении Гарета, невероятен. При этом мы даже не говорим о Рисе Джеймсе. А что если играть с тройкой в центре обороны? Рис мог бы быть правым центральным защитником, а Трент играл бы чуть выше по полю", — сообщил Коул BBC.