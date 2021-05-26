Симеоне: "Премьер-Лига — лучшая в Европе"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признал, что в данный момент Премьер-Лиге нет равных в Европе.

В этом сезоне команды Премьер-Лиги доминируют в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, и лишь осечка "Арсенала" помешала тому, чтобы оба европейских финала были чисто английскимии.



Симеоне восхищается мощью английских команд, отмечая, что Премьер-Лига не только зарабатывает большие деньги, но и справедливо их распределяет между своими участниками.



"Думаю, клубы Премьер-Лиги — лучшие в Европе. Английский чемпионат очень силен. Во-первых, те экономические инвестиции, которые они имеют, очень внушительны и очень равно распределены".



"В других чемпионатах за титул всегда соперничают два клуба: ПСЖ, "Бавария", "Барселона" и "Реал". В Англии титул могут выиграть "Ливерпуль", "Манчестер Сити" или "Челси". Это более равный чемпионат".



"Если вы посмотрите, кто достиг полуфинала Лиги Чемпионов, и посмотрите на "Челси" и "Сити" в финале, то увидите, что это хороший момент для английского футбола".



"Мы сами проиграли "Челси", и правда в том, что первый матч был равным. Мы играли его в Румынии из-за ситуации с COVID, что стало дополнительной проблемой".



"Во втором матче они затмили нас, и я рад, что выбившая нас команда достигла финала. Мне правда нравится, как играет "Челси". Это будет отличный матч, потому что у "Сити" отличная команда", — сообщил Симеоне ESPN.