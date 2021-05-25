Магуайр пропустил последнюю тренировку МЮ перед финалом Лиги Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не успевает восстановиться к финалу Лиги Европы, пропустив последнюю тренировку своей команды перед игрой в среду вечером.

Напомним, из-за травмы связок лодыжки Магуайр пропустил четыре последних матча "Юнайтед" в Премьер-Лиге, причем из этих четырех "красные дьяволы" выиграли только один.



И хотя Харри отправился с командой в Гданьск на финал против "Вильярреала", главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был весьма скептичен насчет появления своего капитана на поле в среду.



"Полагаю, Харри просто ограничится пробежками вдоль бровки. Может быть, он попробует ненадолго присоединиться к тренировке, но в остальном мы выглядим довольно неплохо", — сообщил Сульшер на пресс-конференции.



Однако спустя буквально час после общения Сульшера с прессой стало известно, что Магуайр так и не смог принять участие в последней тренировке "дьяволов" перед финалом, сообщает The Independent.