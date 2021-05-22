Баркли устроил скандал в пьяном виде

Росс Баркли Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли угодил в очередной скандал, опозорившись на глазах примерно 100 людей.

Напомним, этот сезон Баркли проводит в "Вилле" на правах аренды из "Челси". Росс очень уверенно начинал кампанию, но затем сбавил обороты и перестал проходить в стартовый состав бирмингемской команды.

А в минувший четверг Баркли нанес визит в Лондон, напившись с другом в баре при отеле May Fair Hotel. Затем Росс начал задирать других посетителей заведения и персонал.

Сперва Баркли, зарабатывающего 100 тысяч фунтов в неделю, вежливо попросили покинуть заведение, а когда Росс отказался, была вынуждена вмешаться служба безопасности. Как сообщает The Sun, экс-игрок "Эвертона" едва не устроил драку.

Выставленный за порог бара 27-летний Баркли был настолько пьян, что несколько таксистов отказались его везти. Росс даже не мог самостоятельно стоять на ногах, а из под его одежды выглядывали розовые трусы.

Росс Баркли

Росс Баркли


Метки Астон Вилла, Баркли, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1438

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  1. kukuruzzo 22.05.2021 13:43 # kukuruzzo
    Недошрек.

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  2. lfcynwa 22.05.2021 13:38 # lfcynwa
    Росс Баркли угодил в очередной скандал, опозорившись на глазах примерно 100 людей.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86048/

    при переходе этого тела в Челси было гораздо больше людей, поэтому пиздеж чистой воды
    дотн траст зе сан

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  3. manutd-20champ 22.05.2021 13:34 # manutd-20champ
    пеликаны когда набухаются все такие, и фанаты в том числе.

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  4. januzaj00 22.05.2021 13:31 # januzaj00
    а из под его одежды выглядывали розовые трусы

    Источник: http://fapl.ru/posts/86048/?c=1

    Гпенс одним словом

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  5. chelsea88 22.05.2021 13:23 # chelsea88
    Слить этот позор за 30 лямов.

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  6. gerrard08 22.05.2021 13:17 # gerrard08
    Пенсы: «слить его за лямов 30»

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  7. vyrentz 22.05.2021 13:10 # vyrentz
    Сердце Челси, Надежда Челси

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  8. mane 22.05.2021 13:09 # mane
    в Чолсе все спиваются. Дринкмочер, Баркли, Вернер

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  9. true-manc 22.05.2021 13:03 # true-manc
    > Баркли устроил скандал в пьяном виде

    Росс Баркли. Место рождения: Ливерпуль

    Чего еще ждать от скаузерского обрыгана?

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