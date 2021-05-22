Баркли устроил скандал в пьяном виде
Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли угодил в очередной скандал, опозорившись на глазах примерно 100 людей.
Напомним, этот сезон Баркли проводит в "Вилле" на правах аренды из "Челси". Росс очень уверенно начинал кампанию, но затем сбавил обороты и перестал проходить в стартовый состав бирмингемской команды.
А в минувший четверг Баркли нанес визит в Лондон, напившись с другом в баре при отеле May Fair Hotel. Затем Росс начал задирать других посетителей заведения и персонал.
Сперва Баркли, зарабатывающего 100 тысяч фунтов в неделю, вежливо попросили покинуть заведение, а когда Росс отказался, была вынуждена вмешаться служба безопасности. Как сообщает The Sun, экс-игрок "Эвертона" едва не устроил драку.
Выставленный за порог бара 27-летний Баркли был настолько пьян, что несколько таксистов отказались его везти. Росс даже не мог самостоятельно стоять на ногах, а из под его одежды выглядывали розовые трусы.
22.05.2021 13:00
Просмотров: 1438
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Недошрек.
(ответить)
Росс Баркли угодил в очередной скандал, опозорившись на глазах примерно 100 людей.
Источник: http://fapl.ru/posts/86048/
при переходе этого тела в Челси было гораздо больше людей, поэтому пиздеж чистой воды
дотн траст зе сан
(ответить)
пеликаны когда набухаются все такие, и фанаты в том числе.
(ответить)
а из под его одежды выглядывали розовые трусы
Источник: http://fapl.ru/posts/86048/?c=1
Гпенс одним словом
(ответить)
Слить этот позор за 30 лямов.
(ответить)
Пенсы: «слить его за лямов 30»
(ответить)
Сердце Челси, Надежда Челси
(ответить)
в Чолсе все спиваются. Дринкмочер, Баркли, Вернер
(ответить)
> Баркли устроил скандал в пьяном виде
Росс Баркли. Место рождения: Ливерпуль
Чего еще ждать от скаузерского обрыгана?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий