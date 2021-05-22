Баркли устроил скандал в пьяном виде

Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли угодил в очередной скандал, опозорившись на глазах примерно 100 людей.

Напомним, этот сезон Баркли проводит в "Вилле" на правах аренды из "Челси". Росс очень уверенно начинал кампанию, но затем сбавил обороты и перестал проходить в стартовый состав бирмингемской команды.



А в минувший четверг Баркли нанес визит в Лондон, напившись с другом в баре при отеле May Fair Hotel. Затем Росс начал задирать других посетителей заведения и персонал.



Сперва Баркли, зарабатывающего 100 тысяч фунтов в неделю, вежливо попросили покинуть заведение, а когда Росс отказался, была вынуждена вмешаться служба безопасности. Как сообщает The Sun, экс-игрок "Эвертона" едва не устроил драку.



Выставленный за порог бара 27-летний Баркли был настолько пьян, что несколько таксистов отказались его везти. Росс даже не мог самостоятельно стоять на ногах, а из под его одежды выглядывали розовые трусы.







