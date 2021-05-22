Артета: "Мы и близко не там, где хотим быть"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ставит неудовлетворительную оценку выступлению своей команды в этом сезоне.

К матчу заключительного тура Премьер-Лиги "Арсенал" подходит, одержав четыре победы подряд. Но путевка в Лигу Конференций — это максимум, на который могут рассчитывать "канониры".



Такой итог, конечно, не устраивает Артету, который хочет сражаться за титул Премьер-Лиги. Однако Микель остается оптимистом.



"Сейчас у нас в лиге на два очка больше, чем в прошлом сезоне, но мы и близко не там, где хотим быть. Факт в том, что мы не выиграли титул и не вышли в финал Лиги Европы, поэтому сложно увидеть большой позитив в этом сезоне".



"В прошлом сезоне мы вылетели из Лиги Европы со стадии 1/8 финала, а в этом сезоне у нас было много вещей, которые не обязательно связаны с результатами, но в конце концов мы здесь, чтобы побеждать".



"Да, мы в хорошей форме завершаем сезон, но в лиге 38 матчей. По крайней мере, наша форма показывает, на что мы способны в более-менее нормальных условиях. Поэтому я позитивно настроен насчет будущего, но что касается этого сезона, если оценивать его целиком, то мы не там, где хотим быть".



"В период с сентября по декабрь много всего произошло, следствием чего стал наш спад формы. Я не верю, что у этого спада была какая-то одна причина. В этот период многое случилось".



"Моя работа состоит в том, чтобы в первую очередь быть очень критичным к себе, обнаруживать и анализировать вещи — положительные они или отрицательные. Если это положительные вещи, то нужно продолжать их делать", — цитирует Артету Goal.