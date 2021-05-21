"Челси" готов использовать Кепу и Абрахэма для покупки Кейна

Харри Кейн и Кепа Аррисабалага "Челси" готов включить одного или нескольких своих игроков в сделку по приобретению нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Главными претендентами на Кейна, жаждущего уйти в топ-клуб грядущим летом, считаются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако ESPN утверждает, что "Челси" тоже заинтересован в Харри.

Ожидается, что президент "шпор" Даниэль Леви попросит за своего бомбардира около 150 миллионов фунтов, но "синих" это не пугает.

Сообщается, что "Челси" предложит "Тоттенхэму" несколько своих игроков на выбор: голкипера Кепа Аррисабалагу, нападающего Тэмми Абрахэма и, возможно, вингера Каллума Хадсон-Одои.

Гораздо больше, чем цена, "синих" страшит то, что Леви откажется вести дела со своими прямыми конкурентами. Кроме того, два лондонских клуба до сих пор находятся в натянутых отношениях с момента, как в 2011 году "шпоры" отказались отпустить Луку Модрича на "Стэмфорд Бридж", хотя сам хорватский полузащитник хотел этого трансфера.


Метки Абрахэм, Аррисабалага, Кейн, Тоттенхэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 16:30

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  1. mancunia-planet 21.05.2021 16:46 # mancunia-planet
    Зачем Леви этот шлак, и даром не нужно. Ему бабки нужны

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  2. chelsea88 21.05.2021 16:35 # chelsea88
    Можно обоих туда отправить.

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