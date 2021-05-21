"Челси" готов использовать Кепу и Абрахэма для покупки Кейна

"Челси" готов включить одного или нескольких своих игроков в сделку по приобретению нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Главными претендентами на Кейна, жаждущего уйти в топ-клуб грядущим летом, считаются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако ESPN утверждает, что "Челси" тоже заинтересован в Харри.



Ожидается, что президент "шпор" Даниэль Леви попросит за своего бомбардира около 150 миллионов фунтов, но "синих" это не пугает.



Сообщается, что "Челси" предложит "Тоттенхэму" несколько своих игроков на выбор: голкипера Кепа Аррисабалагу, нападающего Тэмми Абрахэма и, возможно, вингера Каллума Хадсон-Одои.



Гораздо больше, чем цена, "синих" страшит то, что Леви откажется вести дела со своими прямыми конкурентами. Кроме того, два лондонских клуба до сих пор находятся в натянутых отношениях с момента, как в 2011 году "шпоры" отказались отпустить Луку Модрича на "Стэмфорд Бридж", хотя сам хорватский полузащитник хотел этого трансфера.