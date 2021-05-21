Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, вероятно, пропустит финал Лиги Европы против "Вильярреала" 26 мая.

Напомним, Магуайр повредил связки лодыжки против "Астон Виллы 9 мая. С тех пор "красные дьяволы" уступили "Лестеру" с "Ливерпулем" и сыграли вничью с "Фулхэмом", в процессе пропустив семь голов.



Накануне Харри был замечен на премьере фильма сэра Алекса Фергюсона. Самый дорогой защитник в мире передвигался свободно, без костылей, что воодушевило фанатов "Юнайтед".



Однако сегодня главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принес плохие новости.



"Он ходит, но ему нужно проделать большой путь, чтобы перейти от ходьбы к бегу. Если честно, я не думаю, что мы увидим его в Гданьске, нет".



"Но, как я уже говорил много раз, я собираюсь дать ему время до вечера вторника, до последней тренировки, а там посмотрим на его состояние".



"Медленно, но верно он прибавляет. Тем не менее, связкам требуется время на заживление", — цитирует Сульшера The Independent.