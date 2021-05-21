Магуайр, вероятно, пропустит финал Лиги Европы

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, вероятно, пропустит финал Лиги Европы против "Вильярреала" 26 мая.

Напомним, Магуайр повредил связки лодыжки против "Астон Виллы 9 мая. С тех пор "красные дьяволы" уступили "Лестеру" с "Ливерпулем" и сыграли вничью с "Фулхэмом", в процессе пропустив семь голов.

Накануне Харри был замечен на премьере фильма сэра Алекса Фергюсона. Самый дорогой защитник в мире передвигался свободно, без костылей, что воодушевило фанатов "Юнайтед".

Однако сегодня главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принес плохие новости.

"Он ходит, но ему нужно проделать большой путь, чтобы перейти от ходьбы к бегу. Если честно, я не думаю, что мы увидим его в Гданьске, нет".

"Но, как я уже говорил много раз, я собираюсь дать ему время до вечера вторника, до последней тренировки, а там посмотрим на его состояние".

"Медленно, но верно он прибавляет. Тем не менее, связкам требуется время на заживление", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Лига Европы, Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 21.05.2021 16:21 # meshuggah
    Лига Европы вуаахахахахах Найс уровень помойки

    (ответить)

  2. mancunia-planet 21.05.2021 16:20 # mancunia-planet
    Главное, есть Бруну!

    (ответить)

  3. brown-ale 21.05.2021 16:17 # brown-ale
    Эмери, с победой!

    (ответить)

  4. jabajaba 21.05.2021 16:15 # jabajaba
    да всем насрать

    (ответить)

  5. mansoor 21.05.2021 16:06 # mansoor
    Всё тогда проиграли финал

    (ответить)

  6. lfcynwa 21.05.2021 16:06 # lfcynwa
    Напомним, Магуайр пропустил связки лодыжки против "Астон Виллы 9 мая

    Источник: http://fapl.ru/posts/86031/

    никогда не пропускайте связки лодыжек!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: