Кейн мечтает играть с Де Брюйне и хочет остаться в Премьер-Лиге
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн намекнул на переход в "Манчестер Сити" и заявил, что не хочет покидать Премьер-Лигу.
Согласно слухам, среди претендентов на Кейна, жаждущего покинуть "Тоттенхэм" этим летом, значатся ПСЖ и "Барселона", однако Харри спешит огорчить эти клубы.
27-летний Кейн, отстающий на 90 голов от рекордсмена Премьер-Лиги всех времен Алана Ширера, не собирается за рубеж.
"Полагаю, травмы могут стать главной помехой к покорению рекорда. Конечно, у меня были травмы, травмы лодыжки, но — стучу по дереву — я никогда не отсутствовал месяцы и месяцы".
"Конечно, всегда есть вариант уехать за рубеж, но я не думаю, что это интересует меня в обозримом будущем".
"Глядя на Месси, Роналду и Ибрагимовичей, я чувствую, что у меня остается еще семь или восемь лет на топ-уровне. Они становятся только лучше на четвертом десятке", — сообщил Кейн ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.
Также капитан сборной Англии сделал большой намек на переход в "Сити", назвав полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в качестве своего идеального партнера по команде.
"Больше всего я бы хотел поиграть с Кевином Де Брюйне. Когда я наблюдаю за ним, то вижу особенного, особенного игрока, а некоторые из его передач — это просто мечта нападающего, если честно".
"Он выдающимся образом работает с мячом, без мяча, в прессинге, но его передачи — это лучшее, что я когда-либо видел", — добавил Кейн.
21.05.2021 15:30
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Последние комментарии:
Хочет быть лучшим, хочет быть КОРОЛЁМ!!!
КОРОЛИ На ТРОНЕ!!!
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ну вот и настоящая легенда, в открытую базарит про желание съебнуть. истинный петух
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Кавани в свои 40 >>> этого стекла
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Лучший нападающий хочет играть за лучших, очевидно
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мразота редкостная. Напомню что у него контракт с Тоттенхэмом
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Глядя на Месси, Роналду и Ибрагимовичей
Источник: http://fapl.ru/posts/86030/?c=1
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> Кейн мечтает играть с Де Брюйне и хочет остаться в Премьер-Лиге
Мечтает играть с КОРОЛЯМИ и хочет к нам на трон!
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некоторые из его передач — это просто мечта нападающего, если честно
Источник: http://fapl.ru/posts/86030/#reply
что-то ты молчал в тряпку, когда играл рядом с Эрикссеном. блять какой-же мерзкий этот Харя Кейн
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Пусть не пиздит,он мечтает играть с Жоржиньо !!!
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