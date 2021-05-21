Кейн мечтает играть с Де Брюйне и хочет остаться в Премьер-Лиге

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн намекнул на переход в "Манчестер Сити" и заявил, что не хочет покидать Премьер-Лигу.

Согласно слухам, среди претендентов на Кейна, жаждущего покинуть "Тоттенхэм" этим летом, значатся ПСЖ и "Барселона", однако Харри спешит огорчить эти клубы.



27-летний Кейн, отстающий на 90 голов от рекордсмена Премьер-Лиги всех времен Алана Ширера, не собирается за рубеж.



"Полагаю, травмы могут стать главной помехой к покорению рекорда. Конечно, у меня были травмы, травмы лодыжки, но — стучу по дереву — я никогда не отсутствовал месяцы и месяцы".



"Конечно, всегда есть вариант уехать за рубеж, но я не думаю, что это интересует меня в обозримом будущем".



"Глядя на Месси, Роналду и Ибрагимовичей, я чувствую, что у меня остается еще семь или восемь лет на топ-уровне. Они становятся только лучше на четвертом десятке", — сообщил Кейн ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.



Также капитан сборной Англии сделал большой намек на переход в "Сити", назвав полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в качестве своего идеального партнера по команде.



"Больше всего я бы хотел поиграть с Кевином Де Брюйне. Когда я наблюдаю за ним, то вижу особенного, особенного игрока, а некоторые из его передач — это просто мечта нападающего, если честно".



"Он выдающимся образом работает с мячом, без мяча, в прессинге, но его передачи — это лучшее, что я когда-либо видел", — добавил Кейн.