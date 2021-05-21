Кейн мечтает играть с Де Брюйне и хочет остаться в Премьер-Лиге

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн намекнул на переход в "Манчестер Сити" и заявил, что не хочет покидать Премьер-Лигу.

Согласно слухам, среди претендентов на Кейна, жаждущего покинуть "Тоттенхэм" этим летом, значатся ПСЖ и "Барселона", однако Харри спешит огорчить эти клубы.

27-летний Кейн, отстающий на 90 голов от рекордсмена Премьер-Лиги всех времен Алана Ширера, не собирается за рубеж.

"Полагаю, травмы могут стать главной помехой к покорению рекорда. Конечно, у меня были травмы, травмы лодыжки, но — стучу по дереву — я никогда не отсутствовал месяцы и месяцы".

"Конечно, всегда есть вариант уехать за рубеж, но я не думаю, что это интересует меня в обозримом будущем".

"Глядя на Месси, Роналду и Ибрагимовичей, я чувствую, что у меня остается еще семь или восемь лет на топ-уровне. Они становятся только лучше на четвертом десятке", — сообщил Кейн ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.

Также капитан сборной Англии сделал большой намек на переход в "Сити", назвав полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в качестве своего идеального партнера по команде.

"Больше всего я бы хотел поиграть с Кевином Де Брюйне. Когда я наблюдаю за ним, то вижу особенного, особенного игрока, а некоторые из его передач — это просто мечта нападающего, если честно".

"Он выдающимся образом работает с мячом, без мяча, в прессинге, но его передачи — это лучшее, что я когда-либо видел", — добавил Кейн.


Метки Де Брюйне, Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 15:30

Количество просмотров Просмотров: 1275

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  1. mancityman 21.05.2021 16:18 # mancityman
    Хочет быть лучшим, хочет быть КОРОЛЁМ!!!

    КОРОЛИ На ТРОНЕ!!!

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  2. keane16 21.05.2021 15:57 # keane16
    ну вот и настоящая легенда, в открытую базарит про желание съебнуть. истинный петух

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  3. jack-4poker 21.05.2021 15:54 # jack-4poker
    Кавани в свои 40 >>> этого стекла

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  4. drogba11cool 21.05.2021 15:47 # drogba11cool
    Лучший нападающий хочет играть за лучших, очевидно

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  5. mane 21.05.2021 15:37 # mane
    мразота редкостная. Напомню что у него контракт с Тоттенхэмом

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  6. ars-lover 21.05.2021 15:36 # ars-lover
    Глядя на Месси, Роналду и Ибрагимовичей

    Источник: http://fapl.ru/posts/86030/?c=1

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  7. true-manc 21.05.2021 15:36 # true-manc
    > Кейн мечтает играть с Де Брюйне и хочет остаться в Премьер-Лиге

    Мечтает играть с КОРОЛЯМИ и хочет к нам на трон!

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  8. alexander-arnold 21.05.2021 15:33 # alexander-arnold
    некоторые из его передач — это просто мечта нападающего, если честно

    Источник: http://fapl.ru/posts/86030/#reply

    что-то ты молчал в тряпку, когда играл рядом с Эрикссеном. блять какой-же мерзкий этот Харя Кейн

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  9. jirrort 21.05.2021 15:32 # jirrort
    Пусть не пиздит,он мечтает играть с Жоржиньо !!!

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