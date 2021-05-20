Аллегри отказался от переговоров с "Тоттенхэмом"

Очередным тренером, отвергнувшим интерес "Тоттенхэма", стал итальянец Массимилиано Аллегри.

В данный момент президент "шпор" Даниэль Леви продолжает поиски замены для Жозе Моуриньо, уволенного месяц назад, однако именитые тренеры один за другим сторонятся лондонского клуба.



Интерес "Тоттенхэма" поочередно отвергли Юлиан Нагельсманн, который предпочел лондонцам "Баварию", Брендан Роджерс, который решил остаться в "Лестере" и Эрик Тен Хаг, который заключил новый контракт с "Аяксом".



Как утверждает AS, недавно "Тоттенхэм" попытался установить контакт с Аллегри, который находится без клуба уже два года, однако Массимилиано тоже не проявил интереса к этой вакансии.



Дело в том, что Аллегри видит для себя более привлекательный вариант, наблюдая за развитием событий вокруг Зинедина Зидана в "Реале".



The Athletic добавляет, что в данный момент в шорт-листе "Тоттенхэма" находятся четверо: Грэм Поттер из "Брайтона", Роберто Мартинес из сборной Бельгии, упомянутый Тен Хаг, а также Ральф Рангник. А вот Ханси Флик, вероятно, тоже отвергнет "шпор" и уйдет в сборную Германии.