"Тоттенхэм" проявляет интерес к Флику

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви проявляет интерес к Ханси Флику, покидающему должность главного тренера "Баварии" в конце сезона.

В данный момент Леви все еще ищет замену Жозе Моуриньо, уволенному месяц назад. Даниэль доверил первую команду на остаток сезона Райану Мейсону, что позволяет ему принять решение о новом рулевом без спешки, тщательно все обдумав.



Согласно слухам, вакантное место может занять неплохо себя проявивший в "Фулхэме" Скотт Паркер, несмотря на вылет из Премьер-Лиги, однако The Telegraph утверждает, что Леви нужен тренер, "чей последний сезон был успешным".



Этому критерию соответствует Флик, который недавно привел "Баварию" к очередному титулу Бундеслиги, но который в конце сезона уступает свое место Юлиану Нагельсманну.



Однако Леви нужно действовать быстро, потому что 56-летнего Флика связывают с назначением в сборной Германии, которая после Евро-2020 прощается с Йоахимом Левом.