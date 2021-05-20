Реагируя на протесты своих фанатов, "Ливерпуль" объявил о создании Совета болельщиков.

Американские владельцы "Ливерпуля" оказались под шквалом критики после скандала с Европейской Суперлигой. Хозяин мерсисайдского клуба Джон Генри даже записал видеообращение к фанатам.



Однако одними извинениями дело не ограничилось. После ряда встреч с различными группами болельщиков "Ливерпуль" решил допустить фанатов до собраний руководства клуба.



Совет болельщиков начнет функционировать со следующего сезона, причем будет исполнять не только надзорные функции, но и участвовать в процессе принятия решений.



"Красные" добавляют, что отвечать за управление Советом болельщиков будет объединение The Official Liverpool Supporters Trust.