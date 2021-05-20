"Ливерпуль" объявил о создании Совета болельщиков

Фанаты Ливерпуля Реагируя на протесты своих фанатов, "Ливерпуль" объявил о создании Совета болельщиков.

Американские владельцы "Ливерпуля" оказались под шквалом критики после скандала с Европейской Суперлигой. Хозяин мерсисайдского клуба Джон Генри даже записал видеообращение к фанатам.

Однако одними извинениями дело не ограничилось. После ряда встреч с различными группами болельщиков "Ливерпуль" решил допустить фанатов до собраний руководства клуба.

Совет болельщиков начнет функционировать со следующего сезона, причем будет исполнять не только надзорные функции, но и участвовать в процессе принятия решений.

"Красные" добавляют, что отвечать за управление Советом болельщиков будет объединение The Official Liverpool Supporters Trust.


Метки болельщики, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 22:00

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  1. mancityman 20.05.2021 22:07 # mancityman
    "Ливерпуль" объявил о создании Совета портовых хуесосов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86017/Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

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