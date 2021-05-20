"Ливерпуль" объявил о создании Совета болельщиков
Реагируя на протесты своих фанатов, "Ливерпуль" объявил о создании Совета болельщиков.
Американские владельцы "Ливерпуля" оказались под шквалом критики после скандала с Европейской Суперлигой. Хозяин мерсисайдского клуба Джон Генри даже записал видеообращение к фанатам.
Однако одними извинениями дело не ограничилось. После ряда встреч с различными группами болельщиков "Ливерпуль" решил допустить фанатов до собраний руководства клуба.
Совет болельщиков начнет функционировать со следующего сезона, причем будет исполнять не только надзорные функции, но и участвовать в процессе принятия решений.
"Красные" добавляют, что отвечать за управление Советом болельщиков будет объединение The Official Liverpool Supporters Trust.
20.05.2021 22:00
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"Ливерпуль" объявил о создании Совета портовых хуесосов.
Источник: http://fapl.ru/posts/86017/
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