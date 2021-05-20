"Челси" и "Лестеру" предъявлены обвинения насчет стычки игроков
FA предъявила обвинения "Челси" и "Лестеру" по поводу потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги в минувший вторник.
В минувший вторник "Челси" взял реванш у своего обидчика по финалу Кубка Англии, одержав победу со счетом 2:1 и поднявшись на третье место в таблице.
Во время матча на "Стэмфорд Бридж" кипели страсти, особенно в концовке, а уже в компенсированное время случилась массовая стычка, началом к которой послужил фол Рикарду Перейры на бывшем одноклубнике Бене Чилуэлле.
В этой стычке поучаствовал даже защитник "лис" Даниэль Амарти, за поведение которого в финале Кубка Англии клуб был вынужден извиняться перед "Челси". Капитан "синих" Тиаго Силва был готов разорвать ганца, швырнувшего эмблему лондонского клуба тремя днями ранее.
Ассоциация сочла поведение обеих команд неподобающим, и теперь "Челси" и "Лестеру" предстоит объясниться в срок до 25 мая.
20.05.2021 21:00
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Снять по 66 очков с обеих команд было бы справедливым наказанием.
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