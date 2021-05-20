Журналисты признали Рубена Диаша Игроком Года

Рубен Диаш Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала центрального защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша Игроком Года.

Прошлым летом "Сити" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 65 миллионов фунтов "Бенфике" за Диаша.

С тех пор у "горожан" не было ни единого повода пожалеть о совершенной инвестиции, потому что 24-летний португалец великолепно вписался в команду Хосепа Гвардиола, став столпом ее обороны.

Диаш уже выиграл с "Сити" Кубок Лиги и титул Премьер-Лиги, к которым на следующей неделе постарается добавить трофей Лиги Чемпионов.

Рубен становится первым со времен Стива Никола из "Ливерпуля" в 1989 году защитником, который получает награду FWA. Завоевать этот приз в своем дебютном английском сезоне прежде удавалось лишь Юргену Клинсманну (1995) и Джанфранко Дзоле (1997).

"Это значит нечто особенное, потому что обычно в центре внимания находятся игроки, которые забивают голы. Присуждение этой награды является хорошим примером того, как наша команда трудится и как строит свою игру. Эта награда отражает нашу сплоченность на поле, дух команды и то, как мы проявляем себя. Мы играем как семья", — сообщил Диаш.

Добавим, в борьбе за эту награду Диаш обошел Харри Кейна из "Тоттенхэма" и своего одноклубника Кевина Де Брюйне. Суммарно игроки "Сити" собрали более 50 процентов голосов журналистов.


Метки FWA, Диаш, Манчестер Сити, награды

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 771

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 20.05.2021 15:15 # wolfsmensch
    топ-игрок и классный сезон, но немного тупо называть лучшим игрока из команды-победителя, чаще всех забивающей, пасующей, атакующей и т.д.

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  2. rustem2909 20.05.2021 15:10 # rustem2909
    лучший ЦЗ в этом году

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  3. lexa-arsenal 20.05.2021 14:57 # lexa-arsenal
    обднищал уровень опл

    Источник: http://fapl.ru/posts/86009/

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  4. mancityman 20.05.2021 14:53 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. meshuggah 20.05.2021 14:34 # meshuggah
    пздц обднищал уровень опл

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  6. bmw-e34 20.05.2021 14:28 # bmw-e34
    А кто это?

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  7. alexomck 20.05.2021 14:21 # alexomck
    собственно, как я и предсказывал, лучшим был Кейн, но наградят Диаша.

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  8. alexander-arnold 20.05.2021 14:18 # alexander-arnold
    чё за нонейм? за какой клуб выступает?

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  9. chelsiukpro 20.05.2021 14:17 # chelsiukpro
    Лапорт отдыхает за 70 лямов :)

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  10. kojanavochkoimel 20.05.2021 14:12 # kojanavochkoimel
    Это кто ещё такой?

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  11. true-manc 20.05.2021 14:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Однозначно лучший игрок сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86008/?c=1#c7349658

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