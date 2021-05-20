Журналисты признали Рубена Диаша Игроком Года
Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала центрального защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша Игроком Года.
Прошлым летом "Сити" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 65 миллионов фунтов "Бенфике" за Диаша.
С тех пор у "горожан" не было ни единого повода пожалеть о совершенной инвестиции, потому что 24-летний португалец великолепно вписался в команду Хосепа Гвардиола, став столпом ее обороны.
Диаш уже выиграл с "Сити" Кубок Лиги и титул Премьер-Лиги, к которым на следующей неделе постарается добавить трофей Лиги Чемпионов.
Рубен становится первым со времен Стива Никола из "Ливерпуля" в 1989 году защитником, который получает награду FWA. Завоевать этот приз в своем дебютном английском сезоне прежде удавалось лишь Юргену Клинсманну (1995) и Джанфранко Дзоле (1997).
"Это значит нечто особенное, потому что обычно в центре внимания находятся игроки, которые забивают голы. Присуждение этой награды является хорошим примером того, как наша команда трудится и как строит свою игру. Эта награда отражает нашу сплоченность на поле, дух команды и то, как мы проявляем себя. Мы играем как семья", — сообщил Диаш.
Добавим, в борьбе за эту награду Диаш обошел Харри Кейна из "Тоттенхэма" и своего одноклубника Кевина Де Брюйне. Суммарно игроки "Сити" собрали более 50 процентов голосов журналистов.
20.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
топ-игрок и классный сезон, но немного тупо называть лучшим игрока из команды-победителя, чаще всех забивающей, пасующей, атакующей и т.д.
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лучший ЦЗ в этом году
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обднищал уровень опл
Источник: http://fapl.ru/posts/86009/
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КОРОЛЬ!!!
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пздц обднищал уровень опл
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А кто это?
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собственно, как я и предсказывал, лучшим был Кейн, но наградят Диаша.
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чё за нонейм? за какой клуб выступает?
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Лапорт отдыхает за 70 лямов :)
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Это кто ещё такой?
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КОРОЛЬ!!!
Однозначно лучший игрок сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/86008/?c=1#c7349658
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