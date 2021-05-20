Журналисты признали Рубена Диаша Игроком Года

Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала центрального защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша Игроком Года.

Прошлым летом "Сити" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 65 миллионов фунтов "Бенфике" за Диаша.



С тех пор у "горожан" не было ни единого повода пожалеть о совершенной инвестиции, потому что 24-летний португалец великолепно вписался в команду Хосепа Гвардиола, став столпом ее обороны.



Диаш уже выиграл с "Сити" Кубок Лиги и титул Премьер-Лиги, к которым на следующей неделе постарается добавить трофей Лиги Чемпионов.



Рубен становится первым со времен Стива Никола из "Ливерпуля" в 1989 году защитником, который получает награду FWA. Завоевать этот приз в своем дебютном английском сезоне прежде удавалось лишь Юргену Клинсманну (1995) и Джанфранко Дзоле (1997).



"Это значит нечто особенное, потому что обычно в центре внимания находятся игроки, которые забивают голы. Присуждение этой награды является хорошим примером того, как наша команда трудится и как строит свою игру. Эта награда отражает нашу сплоченность на поле, дух команды и то, как мы проявляем себя. Мы играем как семья", — сообщил Диаш.



Добавим, в борьбе за эту награду Диаш обошел Харри Кейна из "Тоттенхэма" и своего одноклубника Кевина Де Брюйне. Суммарно игроки "Сити" собрали более 50 процентов голосов журналистов.