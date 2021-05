Светская хроника за четверг

Харри Кейн рассчитывает на "джентльменскую договоренность" с Даниэлем Леви. Агент Бруну Фернандеша прибыл в "Манчестер Юнайтед". Аарон Рэмси может перейти в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий Харри Кейн рассматривает "Манчестер Сити" в качестве своего наиболее предпочтительного направления и верит, что его отпустят из "Тоттенхэма" благодаря "джентльменской договоренности" с президентом Даниэлем Леви. (The Times)



"Манчестер Юнайтед" хочет хочет Кейна и готов включить нападающего Антони Мартиаля с вингером Джесси Лингардом в сделку по Харри. (Football Insider)



Ряд европейских клубов готовы сойтись в битве за голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (Sky Sports)



Агент Бруну Фернандеша прибыл в Манчестер, чтобы обсудить с "Юнайтед" не только новый контракт для португальского полузащитника, но и трансфер крайнего защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. (Correio da Manha)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру ведет переговоры с "Ювентусом", "Ромой" и "Миланом". (Football Italia)



21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени находится на радаре у "Челси". (Goal)



Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси привлек внимание "Ливерпуля". (Tutto Juve)



"Эвертон" и "Арсенал" следят за защитником "Реал Бетис" Эмерсоном, принадлежащим "Барселоне". (Sport)



Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье близок к возвращению в ПСЖ. (Football Insider)



Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре обойдется "Лестеру" в 15 млн. фунтв. (The Telegraph)



Другое



"Эвертон" опасается интереса "Реала" и "Барселоны" к своему главному тренеру Карло Анчелотти. (Football Insider)



Ворота "Юнайтед" в финале Лиги Европы против "Вильярреала" будет защищать Давид Де Хеа. (Manchester Evening News)



А вот защитник "Юнайтед" Харри Магуайр едва ли будет готов к финалу. (Daily Mirror)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заключил персональный спонсорский контракт с New Balance по бутсам. (Daily Mail)



Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер встретится с фанатами клуба 4 июня. (ESPN)



31-летний нападающий "Бернли" Эшли Барнс был арестован за пьяную езду. (The Sun)