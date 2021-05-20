Светская хроника за четверг

Светская хроника Харри Кейн рассчитывает на "джентльменскую договоренность" с Даниэлем Леви. Агент Бруну Фернандеша прибыл в "Манчестер Юнайтед". Аарон Рэмси может перейти в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий Харри Кейн рассматривает "Манчестер Сити" в качестве своего наиболее предпочтительного направления и верит, что его отпустят из "Тоттенхэма" благодаря "джентльменской договоренности" с президентом Даниэлем Леви. (The Times)

"Манчестер Юнайтед" хочет хочет Кейна и готов включить нападающего Антони Мартиаля с вингером Джесси Лингардом в сделку по Харри. (Football Insider)

Ряд европейских клубов готовы сойтись в битве за голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (Sky Sports)

Агент Бруну Фернандеша прибыл в Манчестер, чтобы обсудить с "Юнайтед" не только новый контракт для португальского полузащитника, но и трансфер крайнего защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. (Correio da Manha)

Нападающий "Челси" Оливье Жиру ведет переговоры с "Ювентусом", "Ромой" и "Миланом". (Football Italia)

21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени находится на радаре у "Челси". (Goal)

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси привлек внимание "Ливерпуля". (Tutto Juve)

"Эвертон" и "Арсенал" следят за защитником "Реал Бетис" Эмерсоном, принадлежащим "Барселоне". (Sport)

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье близок к возвращению в ПСЖ. (Football Insider)

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре обойдется "Лестеру" в 15 млн. фунтв. (The Telegraph)

Другое

"Эвертон" опасается интереса "Реала" и "Барселоны" к своему главному тренеру Карло Анчелотти. (Football Insider)

Ворота "Юнайтед" в финале Лиги Европы против "Вильярреала" будет защищать Давид Де Хеа. (Manchester Evening News)

А вот защитник "Юнайтед" Харри Магуайр едва ли будет готов к финалу. (Daily Mirror)

Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заключил персональный спонсорский контракт с New Balance по бутсам. (Daily Mail)

Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер встретится с фанатами клуба 4 июня. (ESPN)

31-летний нападающий "Бернли" Эшли Барнс был арестован за пьяную езду. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2335

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Последние комментарии:




  1. umoraaa 20.05.2021 12:15 # umoraaa
    Я вообще в акуе от итальянских клубов, всякий старый шлак из АПЛ собирают. Помнится АНелька переходил в Юве, Видич в Интер, Педро в Рому, теперь 35 летний Жиру.

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  2. alexander-arnold 20.05.2021 12:12 # alexander-arnold
    21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени находится на радаре у "Челси". (Goal)

    Будто заклинание какое-то прочитал! Надеюсь нигде никто не выпрыгнул с дивититашки

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  3. umoraaa 20.05.2021 12:11 # umoraaa
    Раньше Леви своих топ игроков (Бэйл, Модрич) не отпускал в другие английские клубы, а вот Кейн никому из зарубежных топ клубов не интересен. Поэтому возможно он и останется в Тотнеме

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  4. liverpool888 20.05.2021 11:56 # liverpool888
    Кому нужен Анчелотти? Ещё в Баварии закончился как тренер. Сейчас имеет вполне боеспособный состав, но выше головы не прыгнул, да и игры у команды не наблюдается, больше виду всплески индивидуального мастерства. с поддержкой, которую ему оказали владельцы от команды можно было добиваться большего. в принципе, уже сейчас идёт по такому же пути как и Моуриньо.
    Для меня их достижением в сезоне стали две травмы, которые пустили Ливерпулю этот сезон под откос.

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  5. mixmaster 20.05.2021 11:50 # mixmaster
    "Манчестер Юнайтед" хочет хочет Кейна и готов включить нападающего Антони Мартиаля в сделку

    но но но .... он же был новый Анри за 50 кк

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  6. powersher10 20.05.2021 11:40 # powersher10
    ....и верит, что его отпустят из "Тоттенхэма" благодаря "джентльменской договоренности" с президентом Даниэлем Леви

    Источник: http://fapl.ru/posts/86005/
    Когда надо исполнять контракт по полной; играть, выигрывать и выкладываться по полной так у них голова, ж**а болит. Как только дело касается бабла, то есть зарплаты в 300к в неделю так сразу вспоминают про джентельменскую договоренность. Пипец! !!

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  7. ko1obok 20.05.2021 11:24 # ko1obok
    Рэмси, как же

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  8. liverpool888 20.05.2021 11:11 # liverpool888
    Никаких Рэмси нам не надо. Хрустальный стареющий игрок, который в последние два года ничего выдающего не показал.
    У нас есть Джонс, Тиаго завершил адаптацию и в последнене время радует своей игрой, мы рассчитываем на Кейта, докупим одного молодого хавбека и завершим комплектацию полузащиты.

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  9. j-silver 20.05.2021 11:02 # j-silver
    Челси чемпион, пенсы короли

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  10. true-manc 20.05.2021 11:01 # true-manc
    > Нападающий Харри Кейн рассматривает "Манчестер Сити" в качестве своего наиболее предпочтительного направления
    > Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заключил персональный спонсорский контракт с New Balance по бутсам

    КОРОЛИ!!!

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