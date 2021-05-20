Светская хроника за четверг
Харри Кейн рассчитывает на "джентльменскую договоренность" с Даниэлем Леви. Агент Бруну Фернандеша прибыл в "Манчестер Юнайтед". Аарон Рэмси может перейти в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Нападающий Харри Кейн рассматривает "Манчестер Сити" в качестве своего наиболее предпочтительного направления и верит, что его отпустят из "Тоттенхэма" благодаря "джентльменской договоренности" с президентом Даниэлем Леви. (The Times)
"Манчестер Юнайтед" хочет хочет Кейна и готов включить нападающего Антони Мартиаля с вингером Джесси Лингардом в сделку по Харри. (Football Insider)
Ряд европейских клубов готовы сойтись в битве за голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (Sky Sports)
Агент Бруну Фернандеша прибыл в Манчестер, чтобы обсудить с "Юнайтед" не только новый контракт для португальского полузащитника, но и трансфер крайнего защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. (Correio da Manha)
Нападающий "Челси" Оливье Жиру ведет переговоры с "Ювентусом", "Ромой" и "Миланом". (Football Italia)
21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени находится на радаре у "Челси". (Goal)
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси привлек внимание "Ливерпуля". (Tutto Juve)
"Эвертон" и "Арсенал" следят за защитником "Реал Бетис" Эмерсоном, принадлежащим "Барселоне". (Sport)
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье близок к возвращению в ПСЖ. (Football Insider)
Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре обойдется "Лестеру" в 15 млн. фунтв. (The Telegraph)
Другое
"Эвертон" опасается интереса "Реала" и "Барселоны" к своему главному тренеру Карло Анчелотти. (Football Insider)
Ворота "Юнайтед" в финале Лиги Европы против "Вильярреала" будет защищать Давид Де Хеа. (Manchester Evening News)
А вот защитник "Юнайтед" Харри Магуайр едва ли будет готов к финалу. (Daily Mirror)
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заключил персональный спонсорский контракт с New Balance по бутсам. (Daily Mail)
Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер встретится с фанатами клуба 4 июня. (ESPN)
31-летний нападающий "Бернли" Эшли Барнс был арестован за пьяную езду. (The Sun)
20.05.2021 11:00
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Последние комментарии:
Я вообще в акуе от итальянских клубов, всякий старый шлак из АПЛ собирают. Помнится АНелька переходил в Юве, Видич в Интер, Педро в Рому, теперь 35 летний Жиру.
(ответить)
21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени находится на радаре у "Челси". (Goal)
Будто заклинание какое-то прочитал! Надеюсь нигде никто не выпрыгнул с дивититашки
(ответить)
Раньше Леви своих топ игроков (Бэйл, Модрич) не отпускал в другие английские клубы, а вот Кейн никому из зарубежных топ клубов не интересен. Поэтому возможно он и останется в Тотнеме
(ответить)
Кому нужен Анчелотти? Ещё в Баварии закончился как тренер. Сейчас имеет вполне боеспособный состав, но выше головы не прыгнул, да и игры у команды не наблюдается, больше виду всплески индивидуального мастерства. с поддержкой, которую ему оказали владельцы от команды можно было добиваться большего. в принципе, уже сейчас идёт по такому же пути как и Моуриньо.
Для меня их достижением в сезоне стали две травмы, которые пустили Ливерпулю этот сезон под откос.
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" хочет хочет Кейна и готов включить нападающего Антони Мартиаля в сделку
но но но .... он же был новый Анри за 50 кк
(ответить)
....и верит, что его отпустят из "Тоттенхэма" благодаря "джентльменской договоренности" с президентом Даниэлем Леви
Источник: http://fapl.ru/posts/86005/
Когда надо исполнять контракт по полной; играть, выигрывать и выкладываться по полной так у них голова, ж**а болит. Как только дело касается бабла, то есть зарплаты в 300к в неделю так сразу вспоминают про джентельменскую договоренность. Пипец! !!
(ответить)
Рэмси, как же
(ответить)
Никаких Рэмси нам не надо. Хрустальный стареющий игрок, который в последние два года ничего выдающего не показал.
У нас есть Джонс, Тиаго завершил адаптацию и в последнене время радует своей игрой, мы рассчитываем на Кейта, докупим одного молодого хавбека и завершим комплектацию полузащиты.
(ответить)
Челси чемпион, пенсы короли
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> Нападающий Харри Кейн рассматривает "Манчестер Сити" в качестве своего наиболее предпочтительного направления
> Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заключил персональный спонсорский контракт с New Balance по бутсам
КОРОЛИ!!!
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