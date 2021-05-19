Лэмпард жаждет снова тренировать
Бывший наставник "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил о своем желании вернуться к тренерской работе.
Лэмпард находится без клуба с января, когда он был уволен из "Челси" после полутора сезонов в клубе. Сейчас Фрэнка связывают с назначением в "Кристал Пэлас", и англичанин открыт к переговорам.
"Это нечто, что я люблю. Я люблю тренировать еще сильнее, чем представлял".
"Я готов рассмотреть варианты и в Чемпионшипе. Если это правильный клуб, правильный проект, то определенно готов. У меня нет такого эго, что теперь мне нужен только клуб из Лиги Чемпионов, раз я поработал на этом уровне. Я получил такое удовольствие от своего года в "Дерби", — сообщил Лэмпард Daily Mirror.
19.05.2021 20:00
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