Лэмпард жаждет снова тренировать

Фрэнк Лэмпард Бывший наставник "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил о своем желании вернуться к тренерской работе.

Лэмпард находится без клуба с января, когда он был уволен из "Челси" после полутора сезонов в клубе. Сейчас Фрэнка связывают с назначением в "Кристал Пэлас", и англичанин открыт к переговорам.

"Это нечто, что я люблю. Я люблю тренировать еще сильнее, чем представлял".

"Я готов рассмотреть варианты и в Чемпионшипе. Если это правильный клуб, правильный проект, то определенно готов. У меня нет такого эго, что теперь мне нужен только клуб из Лиги Чемпионов, раз я поработал на этом уровне. Я получил такое удовольствие от своего года в "Дерби", — сообщил Лэмпард Daily Mirror.


Метки Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 20:00

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  1. superperez101 19.05.2021 20:44 # superperez101
    зато в лондоне

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  2. brown-ale 19.05.2021 20:40 # brown-ale
    Арендует Чика и будет с Пэлас сражаться за выживание в следующем году.

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  3. suddenly 19.05.2021 20:16 # suddenly
    Возглавит Тоттенхэм и выведет их в Чемпионшип :)

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