Тухель: "Решения VAR в отношении "Челси" ужасны"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель посетовал, что система VAR продолжает мешать его команде.

Накануне вечером "Челси" отпраздновал важнейшую победу над "Лестером" со счетом 2:1 в Премьер-Лиге, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии тремя днями ранее.

Несмотря на положительный результат, у Тухеля все равно остались претензии к судейству. Томас считает, что "синие" должны были заработать пенальти в первом тайме, когда Тимо Вернер был сбит в штрафной Рикарду Перейрой.

"Это чистый пенальти. Если честно, эти решения VAR ужасны для нас, и это происходит третий раз подряд".

"У нас отобрали гол против "Арсенала" из-за игры рукой, отменили гол против "Лестера" (в финале), и вот теперь снова. Конечно, это должно прекратиться, но мы не переживали в перерыве", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки VAR, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. umoraaa 19.05.2021 09:36 # umoraaa
    А что он ожидал? Это только портовых крыс тащат даже с помощью ВАР

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  2. staryi-eblan 19.05.2021 09:14 # staryi-eblan
    Пенальти в ворота Арсенала был? Был однозначно

    Пенальти в ворота Лестера вчера в 1 тайме был? Да, когда Вернера в штрафной снесли

    В остальных случаях ВАРчик сработал правильно. Это надо признать. Игроки Пенсов, пока что, не могут избегать офсайдных ловушек. Над этой проблемой им надо основательно работать

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  3. vals1702 19.05.2021 09:04 # vals1702
    все решения вар - правильные.

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  4. liverpool888 19.05.2021 09:01 # liverpool888
    В этом есть политика?
    Абрамовичу намекают на продажу клуба?

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