Тухель: "Решения VAR в отношении "Челси" ужасны"

Наставник "Челси" Томас Тухель посетовал, что система VAR продолжает мешать его команде.

Накануне вечером "Челси" отпраздновал важнейшую победу над "Лестером" со счетом 2:1 в Премьер-Лиге, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии тремя днями ранее.



Несмотря на положительный результат, у Тухеля все равно остались претензии к судейству. Томас считает, что "синие" должны были заработать пенальти в первом тайме, когда Тимо Вернер был сбит в штрафной Рикарду Перейрой.



"Это чистый пенальти. Если честно, эти решения VAR ужасны для нас, и это происходит третий раз подряд".



"У нас отобрали гол против "Арсенала" из-за игры рукой, отменили гол против "Лестера" (в финале), и вот теперь снова. Конечно, это должно прекратиться, но мы не переживали в перерыве", — сообщил Тухель Sky Sports.