Тухель: "Решения VAR в отношении "Челси" ужасны"
Наставник "Челси" Томас Тухель посетовал, что система VAR продолжает мешать его команде.
Накануне вечером "Челси" отпраздновал важнейшую победу над "Лестером" со счетом 2:1 в Премьер-Лиге, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии тремя днями ранее.
Несмотря на положительный результат, у Тухеля все равно остались претензии к судейству. Томас считает, что "синие" должны были заработать пенальти в первом тайме, когда Тимо Вернер был сбит в штрафной Рикарду Перейрой.
"Это чистый пенальти. Если честно, эти решения VAR ужасны для нас, и это происходит третий раз подряд".
"У нас отобрали гол против "Арсенала" из-за игры рукой, отменили гол против "Лестера" (в финале), и вот теперь снова. Конечно, это должно прекратиться, но мы не переживали в перерыве", — сообщил Тухель Sky Sports.
19.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
А что он ожидал? Это только портовых крыс тащат даже с помощью ВАР
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Пенальти в ворота Арсенала был? Был однозначно
Пенальти в ворота Лестера вчера в 1 тайме был? Да, когда Вернера в штрафной снесли
В остальных случаях ВАРчик сработал правильно. Это надо признать. Игроки Пенсов, пока что, не могут избегать офсайдных ловушек. Над этой проблемой им надо основательно работать
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все решения вар - правильные.
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В этом есть политика?
Абрамовичу намекают на продажу клуба?
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