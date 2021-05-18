Рой Кин стал вторым представителем МЮ в Зале славы Премьер-Лиги
Рой Кин стал еще одним представителем "Манчестер Юнайтед" в Зале славы Премьер-Лиги.
Напомним, ранее днем к компании Алана Ширера и Тьерри Анри в Зале славе Премьер-Лиги присоединился экс-нападающий "Юнайтед" Эрик Кантона.
Теперь этой чести удостоился Кин, бывший капитан "красных дьяволов". Как и Кантона, Рой был выбран с помощью голосования болельщиков.
За свои 12 с половиной лет в "Юнайтед" Кин провел 366 матчей в Премьер-Лиге, забив 39 голов и отдав 33 результативные передачи. Вместе с "дьяволами" ирландец завоевал семь чемпионских титулов.
"Я чувствую, что мне очень повезло попасть в Зал славы, но я попал сюда только благодаря игрокам, вместе с которыми я выступал", — заявил Кин.
18.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
Статистика конечно у него в нынешнее время нулевая=D
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Вот пуканы взорвутся у местных пеликанов, что в зале славы много манкунианцев 90-начала нулевых будет. Игроки может и не самые лучшие, не самые технично. Но харизма била через край. Многие команды ещё до выхода на поле проигрывали, потому что играть против таких мужиков как Кин было архисложно. Стоит признать, что если взяли Кина, надо и Виера брать в зал славы. Это как Лелик и Болик, друг без друга никак.
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