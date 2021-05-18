Рой Кин стал вторым представителем МЮ в Зале славы Премьер-Лиги

Рой Кин стал еще одним представителем "Манчестер Юнайтед" в Зале славы Премьер-Лиги.

Напомним, ранее днем к компании Алана Ширера и Тьерри Анри в Зале славе Премьер-Лиги присоединился экс-нападающий "Юнайтед" Эрик Кантона.



Теперь этой чести удостоился Кин, бывший капитан "красных дьяволов". Как и Кантона, Рой был выбран с помощью голосования болельщиков.



За свои 12 с половиной лет в "Юнайтед" Кин провел 366 матчей в Премьер-Лиге, забив 39 голов и отдав 33 результативные передачи. Вместе с "дьяволами" ирландец завоевал семь чемпионских титулов.



"Я чувствую, что мне очень повезло попасть в Зал славы, но я попал сюда только благодаря игрокам, вместе с которыми я выступал", — заявил Кин.