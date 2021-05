Светская хроника за понедельник

Лионель Месси готов перейти в "Манчестер Сити", если получит зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю. Виллиан покинет "Арсенал" вслед за Давидом Луисом. Андреа Пирло хочет тренировать в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

ПСЖ ждет решения Килиана Мбаппе по новому контракту, а в случае отказа будет готов обратиться к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. (ESPN)



"Манчестер Сити" было сказано, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов перейти к "горожанам", если получит контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю "чистыми". (The Sun)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону", где будет получать 150 тыс. фунтов в неделю — против 250 тыс. фунтов в неделю на "Этихад" сейчас. (The Sun)



"Сити" обратился к "Спортингу" насчет 18-летнего крайнего защитника Нуну Мендеша, оцениваемого в 52 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Сити" и "Челси" заинтересованы в полузащитнике "Лестера" Джеймсе Мэддисоне. (Fichajes)



"Челси" предложил своему главному тренеру Томасу Тухелю сделать выбор между нападающими Эрлингом Холандом и Ромелу Лукаку. (Daily Express)



Владелец "Челси" Роман Абрамович выделит Томасу Тухелю 150 млн. фунтов на летние трансферы. (The Sun)



Голкипер Том Хитон отказался от нового контракта с "Астон Виллой" и дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". (Football Insider)



Вингер Виллиан, вероятно, покинет "Арсенал" летом, но пока у "канониров" нет никаких предложений по 32-летнему бразильцу. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" не планирует продлевать аренду полузащитника "Реала" Дани Себальоса. (The Independent)



Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд стал целью для "Брюгге", но 32-летний бельгиец определится со своим будущим только после назначения нового главного тренера "шпор". (Voetbal 24)



"Эвертон" готов продать Мейсона Холгейта, чтобы высвободить средства для приглашения защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Football Insider)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (Football Insider)



"Лидс", "Бернли", "Саутгемптон", "Уотфорд" и "Рейнджерс" хотят вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи. (Football Insider)



"Саутгемптон" планирует предложить 20 млн. фунтов за полузащитника Рубена Лофтус-Чика, принадлежащего "Челси". (Daily Express)



Другое



В качестве своего следующего места работы главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассматривает Премьер-Лигу. (Football Italia)



Рой Ходжсон покинет должность главного тренера "Кристал Пэлас" в конце сезона, но кандидатуру Фрэнка Лэмпарда "орлы" не рассматривают. (The Times)



"Вест Бромвич" предложит работу Рою Ходжсону, если тот покинет должность главного тренера "Кристал Пэлас". (The Sun)



Сол Кэмпбелл провел встречу с боссами FA насчет вакансии главного тренера молодежной сборной Англии. (Daily Mail)



В Голливуде собираются снять кино про карьеру нападающего "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)



У "Ньюкасла" больше всего лысых фанатов в процентном соотношению среди клубов Премьер-Лиги. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд расстался с девушкой, с которой был вместе восемь лет. (The Sun)



Готовясь праздновать чемпионство в шотландской Премьер-Лиге с "Рейнджерс", Стивен Джеррард обнаружил в своем шкафчике в раздевалке парацетамол и таблетки от диареи. (Daily Star)