Алиссон забил победный гол за "Ливерпуль"

Алиссон "Ливерпуль" вырвал победу 1:2 в гостях у "Вест Бромвича" благодаря голу своего голкипера Алиссона на исходе компенсированного времени.

После поражения 3:1 от "Арсенала" главный тренер "дроздов" Сэм Эллардайс ввел в стартовый состав своей команды Грейди Диангангу и Хэла Робсон-Кану, которые заменили Мбайе Дианье и Каллума Робинсона.

У "красных" вернулись в старт Кертис Джонс и Садио Мане, заменив Джорджиньо Вейналдума и Диогу Жоту.

Хозяева на удивление дерзко начали матч, и это позволило им открыть счет на 15-й минуте. Матеус Перейра пробросил мяч мимо потерявшего позицию Риса Уильямса, благодаря чему Робсон-Кану ворвался в штрафную по правому краю и направил мяч в ворота — 1:0.

Гости могли восстановить равновесие на 22-й минуте, когда Мане оказался брошен в центре штрафной площади. Садио пробил в касание после прострела Тиаго Алькантары, но слегка не попал в створ.

Давление "Ливерпуля" все нарастало, и в конце концов счет стал равным. На 33-й минуте "дрозды" уже вроде бы остановили атаку соперника на подступах к своей штрафной, но не смогли вынести мяч, и после удачного отскока Мохамед Салах немедленно пробил — 1:1.

Спустя две минуты очередное невразумительное действие "Вест Бромвича" в обороне привело к тому, что шанс получил Роберто Фирмино, но его удар пришелся в штангу.

Хозяевам повезло уйти на перерыв при ничейном счете, но с началом второго тайма "красные" продолжили искать второй гол. А на 49-й Мане даже удалось поразить цель из пределов вратарской, однако офсайд.

"Дрозды" выдерживали натиск "Ливерпуля", а на 71-й минуте ответили результативным розыгрышем углового. Правда гол Кайла Бартли, который поразил ворота с пары метров после скидки партнера, не был засчитан из-за помехи вратарю.

Отделавшись испугом, гости из последних сил пошли вперед, но своими шансами упорно не пользовались.

Казалось, матч так и закончится вничью, но буквально на последних секундах Алиссон пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда от флажка — 1:2.

Лишившись шансов на выживание в Премьер-Лиге, "Вест Бромвич" внезапно встал стеной на пути у "Ливерпуля", отчаянно рвущегося в Лигу Чемпионов. Потребовалось настоящее чудо, чтобы "красные" смогли взять три очка.

"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 20:30

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Последние комментарии:




  1. godlike 16.05.2021 22:05 # godlike
    так окей тут все понятно, по юфс тож понятно разложили, че там по НБА господа товарищи? ГС мемфис за 8 строчку , а там скорее всего и матч с лейкерс нас ожидает

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  2. royal-arsenal 16.05.2021 21:57 # royal-arsenal
    Аллисон крутой.
    Я вот сколько футбол лет смотрю, а такие голы вратарей видел только в записи.. да вообще любой гол вратаря. И вот впервые я в прямом эфире запечатлел такой гол, и какой он важный.
    Из подобных крутых и не банальных голов, что я видел в прямом эфире, вспоминается разве что гол Станковича в ворота Шальке в 1/4 ЛЧ, и гол Жиру скорпионом в ворота Кристал Пэлас. Ну и перепасовка Уилшира и Жиру в матче с Норвичом (гол в касание).
    Всё, по сути ничего больше. Теперь в этот мой рейтинг попадёт и гол Аллисона сегодня.

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  3. godlike 16.05.2021 21:55 # godlike
    уахахахха ну алиса и выдал конечно

    хули ладно молодцы, надо этих сучар вые6ать на мосту пускай валят из топ 4, колбаса с бернли тiльки не обосритесь

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  4. mafia 16.05.2021 21:46 # mafia
    киньте видос то хоть гол посмотреть)

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  5. geniusss 16.05.2021 21:44 # geniusss
    Ливерпуль жопанюхи )))

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  6. chelsea-super 16.05.2021 21:36 # chelsea-super
    Ливер такие же пидарки как и АМ.

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  7. liverpo0ol 16.05.2021 21:36 # liverpo0ol
    Если Чолсэ выиграет Лестор вот тогда будет полный трэш в таблице. Я хз за кого притопить даже

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  8. roberto-89 16.05.2021 21:34 # roberto-89
    Шеффилд просто хз что за Тима ) вроде норм начинают, но после мрак (((

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  9. hammersmith 16.05.2021 21:32 # hammersmith
    Эвротон сосет уже

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  10. liverpo0ol 16.05.2021 21:31 # liverpo0ol
    Ходят слухи шо Биг Сэм трахнул тру манка и его брата кожана до матча против ЛФК взамен гарантированной победы ВБ, в итоге у Сэма не получилось а двум придется зашиваться и лечить геморрой. По CNN только что показывали.

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  11. mane 16.05.2021 21:31 # mane
    даже хз за кого в матче Шолсе - Лестер

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  12. lancerlancer1 16.05.2021 21:30 # lancerlancer1
    Алиссон забил победный гол за "Ливерпуль", а я забью косяк..

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  13. pamirec777 16.05.2021 21:24 # pamirec777
    Легендарная xyйня. Спасибо Алиссон)

    п.с Суарес, моё почтение. Вамос Атлетико

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  14. mane 16.05.2021 21:22 # mane
    Барселона какие же лохи е6аные омг. Сурик 20 голов и чемпик

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  15. slash-lfc 16.05.2021 21:21 # slash-lfc
    Пута пи3да. Отдать Суареса, который в соло пол сезона тащил Атлетико к чемпику, забивает скорее всего чемпионский гол и брать 33 летнего Агуэро на два сезона. Не е6анутые ли. Но спасибо им за Кавтинью уехехехехехехе

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  16. roberto-89 16.05.2021 21:21 # roberto-89
    Просто гений я в шоке ахахахахахахахаахахха манкопенсы сосут под шконкой ухехехехехехеехехехехехехе

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  17. ooaaaa 16.05.2021 21:20 # ooaaaa
    Суарез!

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  18. chebrec 16.05.2021 21:20 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе
    Барса

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  19. unclearness 16.05.2021 21:20 # unclearness
    Ваууу
    Атлетико мощь, заслужили чемпик

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  20. mcferson 16.05.2021 21:19 # mcferson
    Это жоска

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