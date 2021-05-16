Алиссон забил победный гол за "Ливерпуль"

"Ливерпуль" вырвал победу 1:2 в гостях у "Вест Бромвича" благодаря голу своего голкипера Алиссона на исходе компенсированного времени.

После поражения 3:1 от "Арсенала" главный тренер "дроздов" Сэм Эллардайс ввел в стартовый состав своей команды Грейди Диангангу и Хэла Робсон-Кану, которые заменили Мбайе Дианье и Каллума Робинсона.



У "красных" вернулись в старт Кертис Джонс и Садио Мане, заменив Джорджиньо Вейналдума и Диогу Жоту.



Хозяева на удивление дерзко начали матч, и это позволило им открыть счет на 15-й минуте. Матеус Перейра пробросил мяч мимо потерявшего позицию Риса Уильямса, благодаря чему Робсон-Кану ворвался в штрафную по правому краю и направил мяч в ворота — 1:0.



Гости могли восстановить равновесие на 22-й минуте, когда Мане оказался брошен в центре штрафной площади. Садио пробил в касание после прострела Тиаго Алькантары, но слегка не попал в створ.



Давление "Ливерпуля" все нарастало, и в конце концов счет стал равным. На 33-й минуте "дрозды" уже вроде бы остановили атаку соперника на подступах к своей штрафной, но не смогли вынести мяч, и после удачного отскока Мохамед Салах немедленно пробил — 1:1.



Спустя две минуты очередное невразумительное действие "Вест Бромвича" в обороне привело к тому, что шанс получил Роберто Фирмино, но его удар пришелся в штангу.



Хозяевам повезло уйти на перерыв при ничейном счете, но с началом второго тайма "красные" продолжили искать второй гол. А на 49-й Мане даже удалось поразить цель из пределов вратарской, однако офсайд.



"Дрозды" выдерживали натиск "Ливерпуля", а на 71-й минуте ответили результативным розыгрышем углового. Правда гол Кайла Бартли, который поразил ворота с пары метров после скидки партнера, не был засчитан из-за помехи вратарю.



Отделавшись испугом, гости из последних сил пошли вперед, но своими шансами упорно не пользовались.



Казалось, матч так и закончится вничью, но буквально на последних секундах Алиссон пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда от флажка — 1:2.



Лишившись шансов на выживание в Премьер-Лиге, "Вест Бромвич" внезапно встал стеной на пути у "Ливерпуля", отчаянно рвущегося в Лигу Чемпионов. Потребовалось настоящее чудо, чтобы "красные" смогли взять три очка.



"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче