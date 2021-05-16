Алиссон забил победный гол за "Ливерпуль"
"Ливерпуль" вырвал победу 1:2 в гостях у "Вест Бромвича" благодаря голу своего голкипера Алиссона на исходе компенсированного времени.
После поражения 3:1 от "Арсенала" главный тренер "дроздов" Сэм Эллардайс ввел в стартовый состав своей команды Грейди Диангангу и Хэла Робсон-Кану, которые заменили Мбайе Дианье и Каллума Робинсона.
У "красных" вернулись в старт Кертис Джонс и Садио Мане, заменив Джорджиньо Вейналдума и Диогу Жоту.
Хозяева на удивление дерзко начали матч, и это позволило им открыть счет на 15-й минуте. Матеус Перейра пробросил мяч мимо потерявшего позицию Риса Уильямса, благодаря чему Робсон-Кану ворвался в штрафную по правому краю и направил мяч в ворота — 1:0.
Гости могли восстановить равновесие на 22-й минуте, когда Мане оказался брошен в центре штрафной площади. Садио пробил в касание после прострела Тиаго Алькантары, но слегка не попал в створ.
Давление "Ливерпуля" все нарастало, и в конце концов счет стал равным. На 33-й минуте "дрозды" уже вроде бы остановили атаку соперника на подступах к своей штрафной, но не смогли вынести мяч, и после удачного отскока Мохамед Салах немедленно пробил — 1:1.
Спустя две минуты очередное невразумительное действие "Вест Бромвича" в обороне привело к тому, что шанс получил Роберто Фирмино, но его удар пришелся в штангу.
Хозяевам повезло уйти на перерыв при ничейном счете, но с началом второго тайма "красные" продолжили искать второй гол. А на 49-й Мане даже удалось поразить цель из пределов вратарской, однако офсайд.
"Дрозды" выдерживали натиск "Ливерпуля", а на 71-й минуте ответили результативным розыгрышем углового. Правда гол Кайла Бартли, который поразил ворота с пары метров после скидки партнера, не был засчитан из-за помехи вратарю.
Отделавшись испугом, гости из последних сил пошли вперед, но своими шансами упорно не пользовались.
Казалось, матч так и закончится вничью, но буквально на последних секундах Алиссон пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда от флажка — 1:2.
Лишившись шансов на выживание в Премьер-Лиге, "Вест Бромвич" внезапно встал стеной на пути у "Ливерпуля", отчаянно рвущегося в Лигу Чемпионов. Потребовалось настоящее чудо, чтобы "красные" смогли взять три очка.
"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.05.2021 20:30
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Последние комментарии:
так окей тут все понятно, по юфс тож понятно разложили, че там по НБА господа товарищи? ГС мемфис за 8 строчку , а там скорее всего и матч с лейкерс нас ожидает
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Аллисон крутой.
Я вот сколько футбол лет смотрю, а такие голы вратарей видел только в записи.. да вообще любой гол вратаря. И вот впервые я в прямом эфире запечатлел такой гол, и какой он важный.
Из подобных крутых и не банальных голов, что я видел в прямом эфире, вспоминается разве что гол Станковича в ворота Шальке в 1/4 ЛЧ, и гол Жиру скорпионом в ворота Кристал Пэлас. Ну и перепасовка Уилшира и Жиру в матче с Норвичом (гол в касание).
Всё, по сути ничего больше. Теперь в этот мой рейтинг попадёт и гол Аллисона сегодня.
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уахахахха ну алиса и выдал конечно
хули ладно молодцы, надо этих сучар вые6ать на мосту пускай валят из топ 4, колбаса с бернли тiльки не обосритесь
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киньте видос то хоть гол посмотреть)
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Ливерпуль жопанюхи )))
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Ливер такие же пидарки как и АМ.
(ответить)
Если Чолсэ выиграет Лестор вот тогда будет полный трэш в таблице. Я хз за кого притопить даже
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Шеффилд просто хз что за Тима ) вроде норм начинают, но после мрак (((
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Эвротон сосет уже
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Ходят слухи шо Биг Сэм трахнул тру манка и его брата кожана до матча против ЛФК взамен гарантированной победы ВБ, в итоге у Сэма не получилось а двум придется зашиваться и лечить геморрой. По CNN только что показывали.
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даже хз за кого в матче Шолсе - Лестер
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Алиссон забил победный гол за "Ливерпуль", а я забью косяк..
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Легендарная xyйня. Спасибо Алиссон)
п.с Суарес, моё почтение. Вамос Атлетико
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Барселона какие же лохи е6аные омг. Сурик 20 голов и чемпик
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Пута пи3да. Отдать Суареса, который в соло пол сезона тащил Атлетико к чемпику, забивает скорее всего чемпионский гол и брать 33 летнего Агуэро на два сезона. Не е6анутые ли. Но спасибо им за Кавтинью уехехехехехехе
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Просто гений я в шоке ахахахахахахахаахахха манкопенсы сосут под шконкой ухехехехехехеехехехехехехе
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Суарез!
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
Барса
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Ваууу
Атлетико мощь, заслужили чемпик
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Это жоска
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