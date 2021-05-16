Клопп: "Я не мог поверить своим глазам"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение победным голом голкипера Алиссона в матче против "Вест Бромвича".

Отличившись на пятой компенсированной минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс", Алиссон позволил "Ливерпулю" вырвать победу 1:2 и сохранить реальные шансы на попадание в топ-4.



Алиссон стал всего лишь шестым голкипером, отличившимся в Премьер-Лиге, но первым, забившим победный гол, и то, как 28-летний бразилец отправил мяч в ворота, вызывает восторг у Клоппа.



"Вау — довольно неплохое слово. Это было эффектное зрелище и хороший матч. Какой момент! Надеюсь, в этом сезоне у нас будут и другие приятные моменты. Это был непростой матч, и вырвать победу таким образом — это нечто особенное. Я предельно счастлив".



"Это лучший гол, что я когда-либо видел в исполнении голкипера! Так забивают нападающие. Если так забьет Оливье Жиру, вы скажете, что это гол мирового уровня. И это действительно гол мирового уровня! Вау!"



"Алиссон — наш игрок, наш парень и наш брат. Когда он страдает, страдаем все мы. В такие моменты бывает тяжело. В мире есть более важные вещи, чем футбол, но когда футбол дарит такого рода моменты, то на несколько секунд футбол становится лучше, чем что-либо еще".



"Это невероятный удар головой. Я никогда не видел ничего подобного, с такой хорошей техникой. Я не мог поверить своим глазам", — цитирует Клоппа Goal.