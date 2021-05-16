Фабиньо: "Место в топ-4 стало бы успехом для "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что это будет успешный сезон, если его команда финиширует в топ-4 Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Ливерпуль" совершенно провалил защиту чемпионского титула и к финишу придет без трофеев. Путевка в Лигу Чемпионов — единственное, чем "красные" еще могут утешить себя.



Фабиньо считает, что важно учитывать контекст сезона. Всего пару месяцев назад "Ливерпуль" находился в столь удручающем положении, что место в топ-4 видится успехом для бразильца.



"Будет ли места в топ-4 достаточно для успешного сезона? Если бы вы спросили меня в начале сезона, я бы сказал, что нет".



"В начале вы всегда настроены оптимистично. Я бы сказал вам, что мы нацелены на завоевание трофеев".



"Но прямо сейчас я отвечу "да", потому что это немного странный сезон. После всех этих травм, плохих моментов попасть в топ-4 означало бы успех".



"Сейчас определяющая часть сезона. Нам нужно выиграть три финала. Мы должны постараться сыграть в свой лучший в футбол, но в финалах важно победить. Если мы не покажем своего лучшего футбола, но будем брать по три очка, меня это устроит, потому что именно это нам нужно в данный момент", — сообщил Фабиньо Sky Sports.