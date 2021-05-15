Тухель покажет на "Уэмбли" Сисси

Томас Тухель с женой Сисси Главный тренер "Челси" Томас Тухель впервые выведет свою супругу Сисси в свет после назначения в лондонском клубе.

В субботу Тухеля ожидает пока что самый важный матч с момента своего назначения в "Челси" в конце января. Финал Кубка Англии против "Лестера" дает Томасу шанс выиграть свой первый трофей на новом месте работы.

Как гласит официальный веб-сайт "синих", поддерживать Тухеля и его команду с трибун "Уэмбли" будет Сисси, на которой Томас женат с 2009 года.

Супруга Тухеля впервые увидит игру "Челси" своими глазами, а вот дети Томаса и Сисси остались дома в силу возраста — коронавирусные ограничения не позволяют им присутствовать на стадионе.


Метки Кубок Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 15.05.2021 19:33 # kukuruzzo
    Тухель, порванный канонирами, уже засветил

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  2. slava-man-utd 15.05.2021 19:19 # slava-man-utd
    Нормально так на пенсов поссали xD

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  3. unclearness 15.05.2021 19:14 # unclearness
    Ахахаха норм михайло подорвал пенсостан)))

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  4. drogba11cool 15.05.2021 19:10 # drogba11cool
    mihajlo тупой ублюдок

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  5. ilovemanutd 15.05.2021 18:59 # ilovemanutd
    михажло лучший

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  6. narcot 15.05.2021 18:23 # narcot
    михуйло, ты даун?

    Супруга Тухеля впервые увидит игру "Челси" своими глазами, а вот дети Томаса и Сисси остались дома в силу возраста — коронавирусные ограничения не позволяют им присутствовать на стадионе.



    Источник: http://fapl.ru/posts/85913/

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  7. scouser2005 15.05.2021 18:16 # scouser2005
    А Сисси покажет свои сисси?

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  8. hammersmith 15.05.2021 18:14 # hammersmith
    Пхахахах миша бля))

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  9. suddenly 15.05.2021 18:10 # suddenly
    Ну и заголовок :))

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  10. true-manc 15.05.2021 18:07 # true-manc
    Оказывается, Тухель извращенец и женат на каком-то трансексуале:

    Sissy (derived from sister), also sissy baby, sissy boy, sissy man, sissy pants, etc., is a pejorative term for a boy or man who is not traditionally masculine, and shows possible signs of fragility. Generally, sissy implies a lack of courage, strength, athleticism, coordination, testosterone, male libido, and stoic calm, all of which have traditionally been associated with masculinity and considered important to the male role in Western society. A man might also be considered a sissy for being interested in traditionally feminine hobbies or employment (e.g., being fond of fashion), displaying effeminate behavior (e.g., using hair products or displaying limp wrists), being unathletic, or being homosexual.

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  11. felix-the-cat 15.05.2021 18:04 # felix-the-cat
    Все знали что он пидор ухехеххеех

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  12. scholes18 15.05.2021 18:01 # scholes18
    такие заголовки только на фапле.

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