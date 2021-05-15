Тухель покажет на "Уэмбли" Сисси

Главный тренер "Челси" Томас Тухель впервые выведет свою супругу Сисси в свет после назначения в лондонском клубе.

В субботу Тухеля ожидает пока что самый важный матч с момента своего назначения в "Челси" в конце января. Финал Кубка Англии против "Лестера" дает Томасу шанс выиграть свой первый трофей на новом месте работы.



Как гласит официальный веб-сайт "синих", поддерживать Тухеля и его команду с трибун "Уэмбли" будет Сисси, на которой Томас женат с 2009 года.



Супруга Тухеля впервые увидит игру "Челси" своими глазами, а вот дети Томаса и Сисси остались дома в силу возраста — коронавирусные ограничения не позволяют им присутствовать на стадионе.