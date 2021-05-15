Тухель покажет на "Уэмбли" Сисси
Главный тренер "Челси" Томас Тухель впервые выведет свою супругу Сисси в свет после назначения в лондонском клубе.
В субботу Тухеля ожидает пока что самый важный матч с момента своего назначения в "Челси" в конце января. Финал Кубка Англии против "Лестера" дает Томасу шанс выиграть свой первый трофей на новом месте работы.
Как гласит официальный веб-сайт "синих", поддерживать Тухеля и его команду с трибун "Уэмбли" будет Сисси, на которой Томас женат с 2009 года.
Супруга Тухеля впервые увидит игру "Челси" своими глазами, а вот дети Томаса и Сисси остались дома в силу возраста — коронавирусные ограничения не позволяют им присутствовать на стадионе.
15.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
Тухель, порванный канонирами, уже засветил
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Нормально так на пенсов поссали xD
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Ахахаха норм михайло подорвал пенсостан)))
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mihajlo тупой ублюдок
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михажло лучший
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михуйло, ты даун?
Супруга Тухеля впервые увидит игру "Челси" своими глазами, а вот дети Томаса и Сисси остались дома в силу возраста — коронавирусные ограничения не позволяют им присутствовать на стадионе.
Источник: http://fapl.ru/posts/85913/
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А Сисси покажет свои сисси?
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Пхахахах миша бля))
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Ну и заголовок :))
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Оказывается, Тухель извращенец и женат на каком-то трансексуале:
Sissy (derived from sister), also sissy baby, sissy boy, sissy man, sissy pants, etc., is a pejorative term for a boy or man who is not traditionally masculine, and shows possible signs of fragility. Generally, sissy implies a lack of courage, strength, athleticism, coordination, testosterone, male libido, and stoic calm, all of which have traditionally been associated with masculinity and considered important to the male role in Western society. A man might also be considered a sissy for being interested in traditionally feminine hobbies or employment (e.g., being fond of fashion), displaying effeminate behavior (e.g., using hair products or displaying limp wrists), being unathletic, or being homosexual.
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Все знали что он пидор ухехеххеех
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такие заголовки только на фапле.
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