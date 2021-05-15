Каррагер и Фаулер создают академию в Мелвуде

Мелвуд Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер объявили о создании собственной академии на бывшей базе мерсисайдского клуба в Мелвуде.

Напомним, посреди этого сезона подопечные Юргена Клоппа передислоцировалась в Керби, где "Ливерпуль" построил новую современную тренировочную базу для всех своих команд стоимостью 50 миллионов фунтов.

Однако инфраструктура в Мелвуде пустовать не будет. Теперь здесь расположится академия Fowler-Carragher Academy, созданная двумя легендами "красных" при поддержке благотворительной организации Torus.

Здесь уже не будут готовить профессиональных футболистов, но появятся различные спортивные кружки и секции для детей из Ливерпуля и его пригородов.

Кроме того, в Мелвуде будет работать колледж, который сможет предложить местной молодежи не только занятия спортом, но и образовательные программы.

Джейми Каррагер и Робби Фаулер


Метки Каррагер, Ливерпуль, Фаулер

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 07:00

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  1. anabanana94 15.05.2021 07:55 # anabanana94
    Каррагер и Фаулер создают академию в Мелвуде

    Источник: http://fapl.ru/posts/85902/

    Не думал, что в него столько вмещается

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  2. scouser2005 15.05.2021 07:48 # scouser2005
    Короче приватизировали знаменитое заведение.. Будут балетную школу делать. Сколько заплатили то хоть?

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