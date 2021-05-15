Каррагер и Фаулер создают академию в Мелвуде
Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер объявили о создании собственной академии на бывшей базе мерсисайдского клуба в Мелвуде.
Напомним, посреди этого сезона подопечные Юргена Клоппа передислоцировалась в Керби, где "Ливерпуль" построил новую современную тренировочную базу для всех своих команд стоимостью 50 миллионов фунтов.
Однако инфраструктура в Мелвуде пустовать не будет. Теперь здесь расположится академия Fowler-Carragher Academy, созданная двумя легендами "красных" при поддержке благотворительной организации Torus.
Здесь уже не будут готовить профессиональных футболистов, но появятся различные спортивные кружки и секции для детей из Ливерпуля и его пригородов.
Кроме того, в Мелвуде будет работать колледж, который сможет предложить местной молодежи не только занятия спортом, но и образовательные программы.
15.05.2021 07:00
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Каррагер и Фаулер создают академию в Мелвуде
Источник: http://fapl.ru/posts/85902/
Не думал, что в него столько вмещается
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Короче приватизировали знаменитое заведение.. Будут балетную школу делать. Сколько заплатили то хоть?
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