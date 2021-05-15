Каррагер и Фаулер создают академию в Мелвуде

Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер объявили о создании собственной академии на бывшей базе мерсисайдского клуба в Мелвуде.

Напомним, посреди этого сезона подопечные Юргена Клоппа передислоцировалась в Керби, где "Ливерпуль" построил новую современную тренировочную базу для всех своих команд стоимостью 50 миллионов фунтов.



Однако инфраструктура в Мелвуде пустовать не будет. Теперь здесь расположится академия Fowler-Carragher Academy, созданная двумя легендами "красных" при поддержке благотворительной организации Torus.



Здесь уже не будут готовить профессиональных футболистов, но появятся различные спортивные кружки и секции для детей из Ливерпуля и его пригородов.



Кроме того, в Мелвуде будет работать колледж, который сможет предложить местной молодежи не только занятия спортом, но и образовательные программы.



