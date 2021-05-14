Клоппу комфортно в роли преследующего

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что комфортно себя чувствует в роли преследующего.

После победы 2:4 над "Манчестер Юнайтед" накануне вечером "Ливерпуль" сократил свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до четырех очков. У "красных" есть еще три матча, чтобы запрыгнуть в зону Лиги Чемпионов.



На данной стадии прошлого сезона "Ливерпуль" уже давно был чемпионом, однако то, скорее, было исключением для Клоппа.



"В большинстве случаев я исполнял роль преследующего. Не знаю, получаю ли я от этого удовольствие, но я привык к этому".



"Со мной не так уж часто бывало, чтобы возглавляемая мной команда уходила в отрыв или вроде того. Так что это нормальная ситуация, хорошая ситуация".



"В большинстве сезонов, в которых я участвовал, интрига сохранялась до конца. Я не могу вспомнить большого количества сезонов, когда в заключительных матчах нам было уже не за что сражаться. Так что это обычная ситуация, и все хорошо".



"Вчера вечером мы одержали победу, в которой очень нуждались, и это вселяет надежду. В концовке длинного сезона тяжело играть по графику четверг-воскресенье-среда-воскресенье, но давайте попытаемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.