Эссьен предсказывает чемпионство "Челси" в следующем сезоне
Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен ожидает, что "синие" выиграют титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.
На финише этого сезона "Челси" сражается лишь за попадание в топ-4, однако Эссьен находится под большим впечатлением от того, как "синие" преобразились после смены главного тренера в январе.
"Я бы сказал, что "Челси" выиграет лигу в следующем году, учитывая то, как они выглядят с момента прихода Томаса Тухеля".
"Для меня они выглядят фаворитами на завоевание титула. Естественно, "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Сити" будут поблизости".
"Думаю, с такими игроками у Томаса Тухеля есть все необходимое, чтобы побороться за титул в следующем сезоне. От голкиперов и до нападающих — у них громкие имена на всех позициях. У них есть все".
"Мне нравится, что в обороне у них играет Тиаго Силва, его опыт действительно важен для команды, а молодым игрокам есть, чему поучиться у него. Он очень хорошо командует защитой. Помимо него, у них также есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, так что они очень сильны в этой зоне", — цитирует Эссьена Daily Mirror.
13.05.2021 13:00
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Последние комментарии:
миша шарит в футболе, не то что местные полупокеры
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но при этом два раза отсосут у Арсенала. по старой доброй традиции.
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Поживем увидим
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Тоооооп
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а кто-то в этом сомневается? Тухель на колени АПЛ поставит.
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очередная чёрная ванга.
жаль что за базар не ответит.
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Я тоже предсказываю Челси победу в АПЛ в следующем сезоне
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Помимо него, у них также есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, так что они очень сильны в этой зоне
Источник: http://fapl.ru/posts/85869/
лол
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Нормально.
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