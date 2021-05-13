Эссьен предсказывает чемпионство "Челси" в следующем сезоне

Майкл Эссьен Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен ожидает, что "синие" выиграют титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

На финише этого сезона "Челси" сражается лишь за попадание в топ-4, однако Эссьен находится под большим впечатлением от того, как "синие" преобразились после смены главного тренера в январе.

"Я бы сказал, что "Челси" выиграет лигу в следующем году, учитывая то, как они выглядят с момента прихода Томаса Тухеля".

"Для меня они выглядят фаворитами на завоевание титула. Естественно, "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Сити" будут поблизости".

"Думаю, с такими игроками у Томаса Тухеля есть все необходимое, чтобы побороться за титул в следующем сезоне. От голкиперов и до нападающих — у них громкие имена на всех позициях. У них есть все".

"Мне нравится, что в обороне у них играет Тиаго Силва, его опыт действительно важен для команды, а молодым игрокам есть, чему поучиться у него. Он очень хорошо командует защитой. Помимо него, у них также есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, так что они очень сильны в этой зоне", — цитирует Эссьена Daily Mirror.


Метки Премьер-Лига, Челси, Эссьен

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 790

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  1. j-silver 13.05.2021 13:53 # j-silver
    миша шарит в футболе, не то что местные полупокеры

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  2. acceptodessa 13.05.2021 13:52 # acceptodessa
    но при этом два раза отсосут у Арсенала. по старой доброй традиции.

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  3. fimitokg 13.05.2021 13:36 # fimitokg
    Поживем увидим

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  4. jirrort 13.05.2021 13:34 # jirrort
    Тоооооп

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  5. scholes18 13.05.2021 13:26 # scholes18
    а кто-то в этом сомневается? Тухель на колени АПЛ поставит.

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  6. manutd-20champ 13.05.2021 13:11 # manutd-20champ
    очередная чёрная ванга.
    жаль что за базар не ответит.

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  7. bes-ter 13.05.2021 13:09 # bes-ter
    Я тоже предсказываю Челси победу в АПЛ в следующем сезоне

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  8. alexomck 13.05.2021 13:02 # alexomck
    Помимо него, у них также есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, так что они очень сильны в этой зоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/85869/

    лол

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  9. chebrec 13.05.2021 13:00 # chebrec
    Нормально.

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