Эссьен предсказывает чемпионство "Челси" в следующем сезоне

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен ожидает, что "синие" выиграют титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

На финише этого сезона "Челси" сражается лишь за попадание в топ-4, однако Эссьен находится под большим впечатлением от того, как "синие" преобразились после смены главного тренера в январе.



"Я бы сказал, что "Челси" выиграет лигу в следующем году, учитывая то, как они выглядят с момента прихода Томаса Тухеля".



"Для меня они выглядят фаворитами на завоевание титула. Естественно, "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Сити" будут поблизости".



"Думаю, с такими игроками у Томаса Тухеля есть все необходимое, чтобы побороться за титул в следующем сезоне. От голкиперов и до нападающих — у них громкие имена на всех позициях. У них есть все".



"Мне нравится, что в обороне у них играет Тиаго Силва, его опыт действительно важен для команды, а молодым игрокам есть, чему поучиться у него. Он очень хорошо командует защитой. Помимо него, у них также есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, так что они очень сильны в этой зоне", — цитирует Эссьена Daily Mirror.