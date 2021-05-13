"Арсенал" повторно обыграл "Челси"

Эмиль Смит-Роу "Арсенал" впервые с 2003/04 дважды обыграл "Челси" в течение одного сезона Премьер-Лиги, отпраздновав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Эмиля Смит-Роу после ляпа Жоржиньо.

Относительно победы 1:2 над "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял аж семерых игроков в стартовом составе. Среди тех, кому было оказано доверие на сей раз, оказался и голкипер Кепа Аррисабалага.

По сравнению с победой 3:1 над "Вест Бромвичем" в стартовый состав "канониров" влились Пабло Мари, Киран Тирни, Томас Партей, Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Проверив Бернда Лено на бдительность ударом Кристиана Пулишича в самом начале, на 11-й минуте "Челси" создал настоящий голевой момент. Кай Хаверц отобрал мяч у зазевавшегося Мари в центральном круге, убежал в прорыв, но пробил выше перекладины.

Спустя пять минут хозяева ответили своим ляпом. Чувствуя дыхание соперника за спиной, Жоржиньо не глядя отдал пас назад, и Кепа остановил мяч только на самой линии ворот. Снаряд достался Обамеянгу, а тот позволил поразить цель Эмилю Смит-Роу — 0:1.

В остатке тайма "Арсенал" уже не атаковал, сосредоточившись на сдерживании соперника. "Челси" создал три момента, и все три раза на удар выводился Маунт. В первом случае выстрел Мейсона был заблокирован, во втором "канониров" спас Лено, а в третьем англичанину не удалось сыграть на добивании.

Во втором тайме "синие" продолжили взламывать насыщенную оборону гостей. На 61-й минуте Кристиану Пулишичу удалось поразить ворота Лено после подачи углового и скидки головой Хаверца, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

За весь второй тайм "Челси" так ни разу и не пробил в створ, хотя на последней минуте основного времени мяч дважды попал в каркас ворот Лено.

Воспользовавшись подарком Жоржиньо и открыв счет, "Арсенал" ушел в глухую оборону. "Челси" явно не доставало изобретательности, но еще больше — свежести. "Синим" просто не хватило физических сил, чтобы продавить оборону "канониров".

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 00:15

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 13.05.2021 00:54 # lexa-arsenal
    Ортета конечно ноль, только контрить может, поэтому вильярелам всяким проигрывает и только выигрывает матчи с синими королевами.

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  2. hunter022 13.05.2021 00:54 # hunter022
    Арсенал наложил большую кучу на Стемфорде

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  3. scrim 13.05.2021 00:53 # scrim
    полезное поражение, чтобы звезду не поймали

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  4. palach221078 13.05.2021 00:51 # palach221078
    Вот же пидарюги... Я посмотрю, где вы будете, когда ваш гейклуб финиширует в жопе эвертона))

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  5. dand 13.05.2021 00:50 # dand
    Арсиноль респект. Красавелы.

    Есть будущее у Артеты.

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  6. chelsea-super 13.05.2021 00:49 # chelsea-super
    Зиеша нужно было раньше выпускать, Одои просто бесит, эти пасы корявые и тупые. Жиру почти соорудил гол красавец.

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  7. mugabe 13.05.2021 00:45 # mugabe
    проиграть мёртвым геям, этот зашквар мочепенсам не смыть с себя во веки веков
    ахахахаха всем залупенсам жёлтенькой за счёт заведения охохохохохо

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  8. ilovemanutd 13.05.2021 00:44 # ilovemanutd
    Решили не париться и пройти в ЛЧ через победу в ЛЧ.

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  9. lfcynwa 13.05.2021 00:44 # lfcynwa
    Топовый Арсенал обрыгал финалиста Лиги Чемпионов

    глядишь и 141 тут как по весне появится

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  10. palach221078 13.05.2021 00:43 # palach221078
    Мне интересно, кто нибудь ебал этот пидорский клуб крупнее Челси? 6-0. Кто больше?

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  11. unclearness 13.05.2021 00:43 # unclearness
    Какой же ето ржач
    Что игра, что результат, что пенсы летящие в стратосферу на своих горящих пердаках)))

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  12. chelsea-super 13.05.2021 00:42 # chelsea-super
    Ссаные пидарсы и прочие педики повылизали, ахаххаах.

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  13. dand 13.05.2021 00:40 # dand
    Синие мешки. Заслуженно проиграли. Пусть дальше между собой пасуют защита и вратарь и дзоршинье

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  14. alexomck 13.05.2021 00:39 # alexomck
    сколько ярдов пенсы не тратят, а королями Лондона остаётся Арсенал. историю не купишь, да.

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  15. gunars 13.05.2021 00:37 # gunars
    гори гори ясно гпенс, чтобы не погасло))
    как светло то на улице встало))

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  16. geniusss 13.05.2021 00:37 # geniusss
    удачи аснлу в лиге конференций !!

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  17. dand 13.05.2021 00:34 # dand
    Синее синее небо

    Скоро команда на взлёт))

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  18. gunars 13.05.2021 00:33 # gunars
    ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. /паласх/

    Источник: http://fapl.ru/posts/54516/?c=1#c6346712

    просто оставлю тут))

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  19. staryi-eblan 13.05.2021 00:33 # staryi-eblan
    Видно было, что половина игроков мыслями в финале КА. Также хорошо, что Канте, Вернер, Рюдигер и Зиеш (совсем мало отыграл сегодня) отдохнули перед финалом.

    Хаверцу не хватает точности и резкости; Пулишич боится травму получить, это видно.

    Ладно, ничего катастрофического не произошло. Панику не надо поднимать Синякам

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  20. gunars 13.05.2021 00:29 # gunars
    Все, абсолютно все ссут на гпенсов)))

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