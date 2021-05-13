"Арсенал" повторно обыграл "Челси"

"Арсенал" впервые с 2003/04 дважды обыграл "Челси" в течение одного сезона Премьер-Лиги, отпраздновав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Эмиля Смит-Роу после ляпа Жоржиньо.

Относительно победы 1:2 над "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял аж семерых игроков в стартовом составе. Среди тех, кому было оказано доверие на сей раз, оказался и голкипер Кепа Аррисабалага.



По сравнению с победой 3:1 над "Вест Бромвичем" в стартовый состав "канониров" влились Пабло Мари, Киран Тирни, Томас Партей, Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Проверив Бернда Лено на бдительность ударом Кристиана Пулишича в самом начале, на 11-й минуте "Челси" создал настоящий голевой момент. Кай Хаверц отобрал мяч у зазевавшегося Мари в центральном круге, убежал в прорыв, но пробил выше перекладины.



Спустя пять минут хозяева ответили своим ляпом. Чувствуя дыхание соперника за спиной, Жоржиньо не глядя отдал пас назад, и Кепа остановил мяч только на самой линии ворот. Снаряд достался Обамеянгу, а тот позволил поразить цель Эмилю Смит-Роу — 0:1.



В остатке тайма "Арсенал" уже не атаковал, сосредоточившись на сдерживании соперника. "Челси" создал три момента, и все три раза на удар выводился Маунт. В первом случае выстрел Мейсона был заблокирован, во втором "канониров" спас Лено, а в третьем англичанину не удалось сыграть на добивании.



Во втором тайме "синие" продолжили взламывать насыщенную оборону гостей. На 61-й минуте Кристиану Пулишичу удалось поразить ворота Лено после подачи углового и скидки головой Хаверца, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



За весь второй тайм "Челси" так ни разу и не пробил в створ, хотя на последней минуте основного времени мяч дважды попал в каркас ворот Лено.



Воспользовавшись подарком Жоржиньо и открыв счет, "Арсенал" ушел в глухую оборону. "Челси" явно не доставало изобретательности, но еще больше — свежести. "Синим" просто не хватило физических сил, чтобы продавить оборону "канониров".



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче