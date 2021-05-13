"Арсенал" повторно обыграл "Челси"
"Арсенал" впервые с 2003/04 дважды обыграл "Челси" в течение одного сезона Премьер-Лиги, отпраздновав победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря голу Эмиля Смит-Роу после ляпа Жоржиньо.
Относительно победы 1:2 над "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял аж семерых игроков в стартовом составе. Среди тех, кому было оказано доверие на сей раз, оказался и голкипер Кепа Аррисабалага.
По сравнению с победой 3:1 над "Вест Бромвичем" в стартовый состав "канониров" влились Пабло Мари, Киран Тирни, Томас Партей, Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Проверив Бернда Лено на бдительность ударом Кристиана Пулишича в самом начале, на 11-й минуте "Челси" создал настоящий голевой момент. Кай Хаверц отобрал мяч у зазевавшегося Мари в центральном круге, убежал в прорыв, но пробил выше перекладины.
Спустя пять минут хозяева ответили своим ляпом. Чувствуя дыхание соперника за спиной, Жоржиньо не глядя отдал пас назад, и Кепа остановил мяч только на самой линии ворот. Снаряд достался Обамеянгу, а тот позволил поразить цель Эмилю Смит-Роу — 0:1.
В остатке тайма "Арсенал" уже не атаковал, сосредоточившись на сдерживании соперника. "Челси" создал три момента, и все три раза на удар выводился Маунт. В первом случае выстрел Мейсона был заблокирован, во втором "канониров" спас Лено, а в третьем англичанину не удалось сыграть на добивании.
Во втором тайме "синие" продолжили взламывать насыщенную оборону гостей. На 61-й минуте Кристиану Пулишичу удалось поразить ворота Лено после подачи углового и скидки головой Хаверца, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
За весь второй тайм "Челси" так ни разу и не пробил в створ, хотя на последней минуте основного времени мяч дважды попал в каркас ворот Лено.
Воспользовавшись подарком Жоржиньо и открыв счет, "Арсенал" ушел в глухую оборону. "Челси" явно не доставало изобретательности, но еще больше — свежести. "Синим" просто не хватило физических сил, чтобы продавить оборону "канониров".
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
13.05.2021 00:15
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Последние комментарии:
Ортета конечно ноль, только контрить может, поэтому вильярелам всяким проигрывает и только выигрывает матчи с синими королевами.
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Арсенал наложил большую кучу на Стемфорде
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полезное поражение, чтобы звезду не поймали
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Вот же пидарюги... Я посмотрю, где вы будете, когда ваш гейклуб финиширует в жопе эвертона))
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Арсиноль респект. Красавелы.
Есть будущее у Артеты.
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Зиеша нужно было раньше выпускать, Одои просто бесит, эти пасы корявые и тупые. Жиру почти соорудил гол красавец.
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проиграть мёртвым геям, этот зашквар мочепенсам не смыть с себя во веки веков
ахахахаха всем залупенсам жёлтенькой за счёт заведения охохохохохо
(ответить)
Решили не париться и пройти в ЛЧ через победу в ЛЧ.
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Топовый Арсенал обрыгал финалиста Лиги Чемпионов
глядишь и 141 тут как по весне появится
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Мне интересно, кто нибудь ебал этот пидорский клуб крупнее Челси? 6-0. Кто больше?
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Какой же ето ржач
Что игра, что результат, что пенсы летящие в стратосферу на своих горящих пердаках)))
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Ссаные пидарсы и прочие педики повылизали, ахаххаах.
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Синие мешки. Заслуженно проиграли. Пусть дальше между собой пасуют защита и вратарь и дзоршинье
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сколько ярдов пенсы не тратят, а королями Лондона остаётся Арсенал. историю не купишь, да.
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гори гори ясно гпенс, чтобы не погасло))
как светло то на улице встало))
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удачи аснлу в лиге конференций !!
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Синее синее небо
Скоро команда на взлёт))
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ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. /паласх/
Источник: http://fapl.ru/posts/54516/?c=1#c6346712
просто оставлю тут))
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Видно было, что половина игроков мыслями в финале КА. Также хорошо, что Канте, Вернер, Рюдигер и Зиеш (совсем мало отыграл сегодня) отдохнули перед финалом.
Хаверцу не хватает точности и резкости; Пулишич боится травму получить, это видно.
Ладно, ничего катастрофического не произошло. Панику не надо поднимать Синякам
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Все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
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