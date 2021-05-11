"Сити" стал чемпионом Премьер-Лиги после осечки "Юнайтед"

Чаглар Сеюнджю "Манчестер Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 после того, как "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2 и лишился шансов догнать "горожан".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер устроил дебют в Премьер-Лиге для Амада Диалло и Энтони Эланги. Из стартового состава на воскресный матч против "Астон Виллы" уцелел лишь Мейсон Гринвуд.

У "лис" произошло только две перестановки по сравнению с поражением 2:4 от "Ньюкасла". Люк Томас и Айозе Перес появились вместо Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона.

Первые 10 минут прошли безсобытийно, а затем гости открыли счет. Получив свободу на правом фланге, Юри Тилемас сделал заброс на дальний угол вратарской, а Томас идеально пробил по летящему мячу — 0:1.

Однако уже спустя пять минут "Юнайтед" ответил. Гринвуд получил короткий пас от Диалло, проскочил мимо нескольких защитников и направил мяч низом в дальний угол ворот — 1:1.

Других ударов в створ в первом тайме не было. Игра была вполне равной. Экспериментальный состав хозяев достойно противостоял "Лестеру".

После перерыва "лисы" заметно добавили и на 66-й минуте заставили оборону соперника капитулировать. Марк Олбрайтон подал угловой, а Чаглар Сеюнджю вчистую выиграл второй этаж у Неманьи Матича и головой поразил ворота — 1:2.

Вскоре Тилеманс упустил прекрасную возможность упрочить преимущество гостей, не поспев на дальнюю штангу после паса вдоль ворот.

В остатке матча "Лестер" сосредоточился на сдерживании "дьяволов", у которых к тому времени на замену вышли Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш, но это мощное подкрепление не позволило изменить счет.

Выбирая между матчами против "Лестера" и "Ливерпуля", Сульшер явно выбрал второй. Экспериментальный состав "Юнайтед" неплохо себя показал, но все же "Лестеру" победа была нужнее.

"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 21:55

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.05.2021 22:28 # true-manc
    03.10.2020 21:30 #
    thegodfather

    Так-то не хочу далеко забегать, но сити все, изжил себя.
    Ни одна из покупок пепа не стала топовой, ни одна. Из ахулиарда. Диаш аке ферран 150 млн. Очередные.
    Полмиллиарда на оборону, а лидс их сношал как сук.


    Силва агуэро ферна компани туре... Весь этот оплот и костяк пошел по пизде в силу возраста.

    Де брюйне скоро 30 и ждет его тоже самое. Он даже сегодня как-то тяжеловато смотрелся.


    Пеп абсолютный профан и не стоит и мизинца что моура, что клоппа, что конте. Просто бездарь, который приходит всегда на все готовое, а в итоге умудряется еще это развалить.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81326/?c=1

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  2. empry 11.05.2021 22:25 # empry
    Как бы не хотелось это признавать, но "Сити" лучшая английская команда в этом сезоне. Абсолютно заслуженно. Пеп смог преодолеть спад в первом круге и качественно перестроить игру. Молодец, лысы. Но в финале буду за "синих". Такие старания и характер должны быть вознаграждены.

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  3. anabanana94 11.05.2021 22:14 # anabanana94
    Так и быть КОРОЛИ гегемоны райт нау! С чемпиком Юлька и остальные 1.5 фаната Ман Сити, ваш день!

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  4. imf-tau 11.05.2021 22:11 # imf-tau
    Пиздос, Олежа, я думал матч в 22.

    Спецом поставил второй состав чтобы насолить колбасе, нехороший ты человек.

    Проебешь второе место - прокляну.

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  5. reams 11.05.2021 22:11 # reams
    молодцы, ожидаемо на изи взяли чемпик, недолч следующая

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  6. bushwacka 11.05.2021 22:10 # bushwacka
    Анекдот дня.

    Фанаты Сити шли праздновать выигрыш в виде коробки от Барби к Этижаду, но не дошли.... Заблудились в трёх соснах.

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  7. hammersmith 11.05.2021 22:09 # hammersmith
    Пздц мю пидоры лол специально легли под леслер чтобы насолить подливерам

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  8. cheburek-from-kz 11.05.2021 22:08 # cheburek-from-kz
    Сити весь сезон вообще без нападающего играют, и все равно чемпики.

    Летом Холанда какого-нибудь возьмут - и чемп можно не начинать.

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  9. yamateh 11.05.2021 22:08 # yamateh
    ЛФК виноваты только сами, жаль что Лестер в лч это минус к зрелищности.
    Полтора фаната МС с чемпиком. На лч и не надейтесь)

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  10. acceptodessa 11.05.2021 22:08 # acceptodessa
    С чемпионством. Заслуженно.

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  11. royal-sovereign 11.05.2021 22:05 # royal-sovereign
    Куколд это судьба

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  12. gerrard08 11.05.2021 22:04 # gerrard08
    Говорят старого алкаша ели оттащили в перерыве от судейской, с криками -«алеша, нам щас не нужны наши фирменные пннки!1».

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  13. brown-ale 11.05.2021 22:02 # brown-ale
    Сольскьяер просто зассал в один день слить Ливеру и сделать Ман Сити чемпионом.

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  14. bamboleyro 11.05.2021 22:02 # bamboleyro
    Че сказать, молодняк немного бодался, брака было докуя. Диалло неплохо сыграл.
    Голландец на пройобе, не доверяют ему партнеры, заметно, да и слабо сыграл.
    Сульшер подарил три очелла, надо натягивать колбасу на кишку.

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  15. fc-oil 11.05.2021 22:01 # fc-oil
    Рыбак за один вечер сделал сити чемпионом и лишил скаузеров лч. Мощно!

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  16. kukuruzzo 11.05.2021 22:01 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!

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  17. b84 11.05.2021 22:01 # b84
    ХУЙСОСЫ!!!

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  18. mugabe 11.05.2021 22:00 # mugabe
    и лисы сыты, и зеропук мимо эльче))))

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  19. bushwacka 11.05.2021 22:00 # bushwacka
    Унтерменши радуются коробке от кукол)))

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  20. griezmann 11.05.2021 21:59 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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