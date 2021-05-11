"Сити" стал чемпионом Премьер-Лиги после осечки "Юнайтед"
"Манчестер Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 после того, как "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2 и лишился шансов догнать "горожан".
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер устроил дебют в Премьер-Лиге для Амада Диалло и Энтони Эланги. Из стартового состава на воскресный матч против "Астон Виллы" уцелел лишь Мейсон Гринвуд.
У "лис" произошло только две перестановки по сравнению с поражением 2:4 от "Ньюкасла". Люк Томас и Айозе Перес появились вместо Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона.
Первые 10 минут прошли безсобытийно, а затем гости открыли счет. Получив свободу на правом фланге, Юри Тилемас сделал заброс на дальний угол вратарской, а Томас идеально пробил по летящему мячу — 0:1.
Однако уже спустя пять минут "Юнайтед" ответил. Гринвуд получил короткий пас от Диалло, проскочил мимо нескольких защитников и направил мяч низом в дальний угол ворот — 1:1.
Других ударов в створ в первом тайме не было. Игра была вполне равной. Экспериментальный состав хозяев достойно противостоял "Лестеру".
После перерыва "лисы" заметно добавили и на 66-й минуте заставили оборону соперника капитулировать. Марк Олбрайтон подал угловой, а Чаглар Сеюнджю вчистую выиграл второй этаж у Неманьи Матича и головой поразил ворота — 1:2.
Вскоре Тилеманс упустил прекрасную возможность упрочить преимущество гостей, не поспев на дальнюю штангу после паса вдоль ворот.
В остатке матча "Лестер" сосредоточился на сдерживании "дьяволов", у которых к тому времени на замену вышли Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш, но это мощное подкрепление не позволило изменить счет.
Выбирая между матчами против "Лестера" и "Ливерпуля", Сульшер явно выбрал второй. Экспериментальный состав "Юнайтед" неплохо себя показал, но все же "Лестеру" победа была нужнее.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
11.05.2021 21:55
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Последние комментарии:
03.10.2020 21:30 #
thegodfather
Так-то не хочу далеко забегать, но сити все, изжил себя.
Ни одна из покупок пепа не стала топовой, ни одна. Из ахулиарда. Диаш аке ферран 150 млн. Очередные.
Полмиллиарда на оборону, а лидс их сношал как сук.
Силва агуэро ферна компани туре... Весь этот оплот и костяк пошел по пизде в силу возраста.
Де брюйне скоро 30 и ждет его тоже самое. Он даже сегодня как-то тяжеловато смотрелся.
Пеп абсолютный профан и не стоит и мизинца что моура, что клоппа, что конте. Просто бездарь, который приходит всегда на все готовое, а в итоге умудряется еще это развалить.
Источник: http://fapl.ru/posts/81326/?c=1
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Как бы не хотелось это признавать, но "Сити" лучшая английская команда в этом сезоне. Абсолютно заслуженно. Пеп смог преодолеть спад в первом круге и качественно перестроить игру. Молодец, лысы. Но в финале буду за "синих". Такие старания и характер должны быть вознаграждены.
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Так и быть КОРОЛИ гегемоны райт нау! С чемпиком Юлька и остальные 1.5 фаната Ман Сити, ваш день!
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Пиздос, Олежа, я думал матч в 22.
Спецом поставил второй состав чтобы насолить колбасе, нехороший ты человек.
Проебешь второе место - прокляну.
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молодцы, ожидаемо на изи взяли чемпик, недолч следующая
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Анекдот дня.
Фанаты Сити шли праздновать выигрыш в виде коробки от Барби к Этижаду, но не дошли.... Заблудились в трёх соснах.
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Пздц мю пидоры лол специально легли под леслер чтобы насолить подливерам
(ответить)
Сити весь сезон вообще без нападающего играют, и все равно чемпики.
Летом Холанда какого-нибудь возьмут - и чемп можно не начинать.
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ЛФК виноваты только сами, жаль что Лестер в лч это минус к зрелищности.
Полтора фаната МС с чемпиком. На лч и не надейтесь)
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С чемпионством. Заслуженно.
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Куколд это судьба
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Говорят старого алкаша ели оттащили в перерыве от судейской, с криками -«алеша, нам щас не нужны наши фирменные пннки!1».
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Сольскьяер просто зассал в один день слить Ливеру и сделать Ман Сити чемпионом.
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Че сказать, молодняк немного бодался, брака было докуя. Диалло неплохо сыграл.
Голландец на пройобе, не доверяют ему партнеры, заметно, да и слабо сыграл.
Сульшер подарил три очелла, надо натягивать колбасу на кишку.
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Рыбак за один вечер сделал сити чемпионом и лишил скаузеров лч. Мощно!
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КОРОЛИ!!
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ХУЙСОСЫ!!!
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и лисы сыты, и зеропук мимо эльче))))
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Унтерменши радуются коробке от кукол)))
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КОРОЛИ!!!
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