"Сити" стал чемпионом Премьер-Лиги после осечки "Юнайтед"

"Манчестер Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 после того, как "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2 и лишился шансов догнать "горожан".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер устроил дебют в Премьер-Лиге для Амада Диалло и Энтони Эланги. Из стартового состава на воскресный матч против "Астон Виллы" уцелел лишь Мейсон Гринвуд.



У "лис" произошло только две перестановки по сравнению с поражением 2:4 от "Ньюкасла". Люк Томас и Айозе Перес появились вместо Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона.



Первые 10 минут прошли безсобытийно, а затем гости открыли счет. Получив свободу на правом фланге, Юри Тилемас сделал заброс на дальний угол вратарской, а Томас идеально пробил по летящему мячу — 0:1.



Однако уже спустя пять минут "Юнайтед" ответил. Гринвуд получил короткий пас от Диалло, проскочил мимо нескольких защитников и направил мяч низом в дальний угол ворот — 1:1.



Других ударов в створ в первом тайме не было. Игра была вполне равной. Экспериментальный состав хозяев достойно противостоял "Лестеру".



После перерыва "лисы" заметно добавили и на 66-й минуте заставили оборону соперника капитулировать. Марк Олбрайтон подал угловой, а Чаглар Сеюнджю вчистую выиграл второй этаж у Неманьи Матича и головой поразил ворота — 1:2.



Вскоре Тилеманс упустил прекрасную возможность упрочить преимущество гостей, не поспев на дальнюю штангу после паса вдоль ворот.



В остатке матча "Лестер" сосредоточился на сдерживании "дьяволов", у которых к тому времени на замену вышли Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш, но это мощное подкрепление не позволило изменить счет.



Выбирая между матчами против "Лестера" и "Ливерпуля", Сульшер явно выбрал второй. Экспериментальный состав "Юнайтед" неплохо себя показал, но все же "Лестеру" победа была нужнее.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче