Фергюсон оценил Джеррарда как тренера
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высоко оценил старт Стивеном Джеррардом своей самостоятельной тренерской карьеры.
Уже в своем третьем сезоны работы в "Рейнджерс" Джеррард досрочно выиграл шотландскую Премьер-Лигу, прервав декаду доминирования "Селтика".
Однако Фергюсона впечатляют не только результаты Джеррарда, но и то, как подвешен язык у бывшего капитана "Ливерпуля".
"О, он трудится изумительным образом. Правда, изумительным — на поле и за его пределами".
"Будучи тренером, ты можешь потерять свою работу из-за интервью прессе. Но Стивен великолепно проводит пресс-конференции. Он хладнокровен, он владеет собой, он дает правильные ответы. Это настоящее искусство, и он очень хорош", — сообщил Фергюсон The Guardian.
11.05.2021 16:00
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Красссавчики!
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Стиви"скользящий пес" Джеррард как тренер должен равняться на великого Сэра Алекса
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в "Спартак" его.
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Прогибается под ниггеров, далеко пойдёт
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Джеррард досрочно выиграл шотландскую Премьер-Лигу, прервав декаду доминирования "Селтика"
Источник: http://fapl.ru/posts/85832/
"Селтик" остался без тренера, а это 50% успеха подскользнувшегося....Сэр Алекс в большей степени хвалит его как искусного говоруна, а не тренера... Сэр Алекс джентельмен, он не мог на прямую назвать его просто болтуном... тонкая аглицкая, как и аглицкий юмор, похвала от которой можно себе перегрызть геморрой...
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Ну и что было дальше, мы знаем
https://youtu.be/peym05ZaV_o
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Пусть идёт в АПЛ. А там посмотрим.
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Слова Джеррард подбирает великолепно. Пророчески.
https://youtu.be/Fi-SdzOlef4
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Победа в чемпионате Шотландии - это сродни достижений Солевой Оли в Норвегии. Та якобы что-то выиграла с Мальмё, но в Англии почему-то способна лишь вылетать с Кардиффом в Чемпионшип и барахтаться на втором месте с МУ-МУ исключительно за счет сильного пригородного состава, при этом за несколько лет ничего не привнеся в игру команду.
Джеррард же как тренер показал себя в еврокубках, когда его клуб оглушительно проиграл Славии, а его футболисты получили две красные карточки, опозорившись в ключевом матче в стиле своего прославленного наставника, вечно унижавшегося в ответственных встречах.
Как Арриго Сакки когда-то очень верно подметил, что Джеррард при всех своих неплохих футбольных (технических и физических) качествах из-за своего скудного ума не является топ-футболистом, так и я могу сказать, что Джеррард никогда не станет топ-тренером по причине своего низкого скаузерского интеллекта и ужасного лузерского менталитета.
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Стивен Дембабаевич
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Дед даже на пенсии болеет футболом, следит за перспективными именами и игрой на Альбионе в целом. Настоящий сэр. Долгих лет жизни, САФ. А Стиви Джи желаю развития и успехов. Благодаря таким футболистам мы когда-то и полюбили Премьер-лигу.
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