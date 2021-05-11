Фергюсон оценил Джеррарда как тренера

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высоко оценил старт Стивеном Джеррардом своей самостоятельной тренерской карьеры.

Уже в своем третьем сезоны работы в "Рейнджерс" Джеррард досрочно выиграл шотландскую Премьер-Лигу, прервав декаду доминирования "Селтика".



Однако Фергюсона впечатляют не только результаты Джеррарда, но и то, как подвешен язык у бывшего капитана "Ливерпуля".



"О, он трудится изумительным образом. Правда, изумительным — на поле и за его пределами".



"Будучи тренером, ты можешь потерять свою работу из-за интервью прессе. Но Стивен великолепно проводит пресс-конференции. Он хладнокровен, он владеет собой, он дает правильные ответы. Это настоящее искусство, и он очень хорош", — сообщил Фергюсон The Guardian.