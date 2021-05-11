Фергюсон оценил Джеррарда как тренера

Стивен Джеррард Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высоко оценил старт Стивеном Джеррардом своей самостоятельной тренерской карьеры.

Уже в своем третьем сезоны работы в "Рейнджерс" Джеррард досрочно выиграл шотландскую Премьер-Лигу, прервав декаду доминирования "Селтика".

Однако Фергюсона впечатляют не только результаты Джеррарда, но и то, как подвешен язык у бывшего капитана "Ливерпуля".

"О, он трудится изумительным образом. Правда, изумительным — на поле и за его пределами".

"Будучи тренером, ты можешь потерять свою работу из-за интервью прессе. Но Стивен великолепно проводит пресс-конференции. Он хладнокровен, он владеет собой, он дает правильные ответы. Это настоящее искусство, и он очень хорош", — сообщил Фергюсон The Guardian.


Метки Джеррард, Рейнджерс, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1618

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  1. mancunia-planet 11.05.2021 17:08 # mancunia-planet
    Красссавчики!

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  2. rashford39 11.05.2021 17:02 # rashford39
    Стиви"скользящий пес" Джеррард как тренер должен равняться на великого Сэра Алекса

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  3. danilych89 11.05.2021 16:56 # danilych89
    в "Спартак" его.

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  4. ganinilyha 11.05.2021 16:49 # ganinilyha
    Прогибается под ниггеров, далеко пойдёт

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  5. kojan 11.05.2021 16:48 # kojan
    Джеррард досрочно выиграл шотландскую Премьер-Лигу, прервав декаду доминирования "Селтика"

    Источник: http://fapl.ru/posts/85832/
    "Селтик" остался без тренера, а это 50% успеха подскользнувшегося....Сэр Алекс в большей степени хвалит его как искусного говоруна, а не тренера... Сэр Алекс джентельмен, он не мог на прямую назвать его просто болтуном... тонкая аглицкая, как и аглицкий юмор, похвала от которой можно себе перегрызть геморрой...

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  6. sisyazavr 11.05.2021 16:35 # sisyazavr
    Ну и что было дальше, мы знаем
    https://youtu.be/peym05ZaV_o

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  7. danny949494 11.05.2021 16:34 # danny949494
    Пусть идёт в АПЛ. А там посмотрим.

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  8. sisyazavr 11.05.2021 16:33 # sisyazavr
    Слова Джеррард подбирает великолепно. Пророчески.
    https://youtu.be/Fi-SdzOlef4

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  9. true-manc 11.05.2021 16:30 # true-manc
    Победа в чемпионате Шотландии - это сродни достижений Солевой Оли в Норвегии. Та якобы что-то выиграла с Мальмё, но в Англии почему-то способна лишь вылетать с Кардиффом в Чемпионшип и барахтаться на втором месте с МУ-МУ исключительно за счет сильного пригородного состава, при этом за несколько лет ничего не привнеся в игру команду.

    Джеррард же как тренер показал себя в еврокубках, когда его клуб оглушительно проиграл Славии, а его футболисты получили две красные карточки, опозорившись в ключевом матче в стиле своего прославленного наставника, вечно унижавшегося в ответственных встречах.

    Как Арриго Сакки когда-то очень верно подметил, что Джеррард при всех своих неплохих футбольных (технических и физических) качествах из-за своего скудного ума не является топ-футболистом, так и я могу сказать, что Джеррард никогда не станет топ-тренером по причине своего низкого скаузерского интеллекта и ужасного лузерского менталитета.

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  10. asnural 11.05.2021 16:17 # asnural
    Стивен Дембабаевич

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  11. empry 11.05.2021 16:16 # empry
    Дед даже на пенсии болеет футболом, следит за перспективными именами и игрой на Альбионе в целом. Настоящий сэр. Долгих лет жизни, САФ. А Стиви Джи желаю развития и успехов. Благодаря таким футболистам мы когда-то и полюбили Премьер-лигу.

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