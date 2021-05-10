Артета: "Мы должны требовать от Виллиана гораздо больше"

Виллиан Главный тренер "Арсенала" Микель Артета потребовал от вингера Виллиана более регулярно проявлять себя.

Виллиан весьма невыразительно проводит свой первый из тех трех сезонов, на которые рассчитан его роскошный контракт с "Арсеналом".

32-летний бразилец открыл счет своим голам за "канониров" лишь накануне, точным ударом со штрафного зафиксировав победу над "Вест Бромвичем" (3:1). Артета надеется, что это только начало для его титулованного ветерана.

"С Вилли и должен быть большой спрос, потому что он делал это в прошлом. Мы должны требовать от него гораздо больше".

"Разница с другими игроками в том, что он делал это в прошлом на протяжении многих лет и добился больших успехов. В силу некоторых причин нам не удалось заставить его показывать свой лучший футбол в этом сезоне".

"Проблесками мы видели, на что он способен, и сегодня был хороший пример этого", — сообщил Артета Goal.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 10.05.2021 15:54 # h22o
    "Мы должны требовать от Виллиана гораздо больше: вернуть всю зарплату по контракту и проваливать уже в Анжи, открывать рестораны"

    Источник: http://fapl.ru/posts/85812/#reply

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  2. iluwka-ars 10.05.2021 15:43 # iluwka-ars
    Нет, не были счастливы. С кроенке так будет вмегда. Только подписывают сбитых летчиков или мавропаносов с джаками. Скаутская служба стала плохо работать. Чех не тащил, в запасе в Челси был. Виллиан в основу не попадал. Из нормальных подписанных игроков Ляказетт и Обама. И те после улучшения контракта перестали играть. Озил с Санчесом тоже на излете были, надо было их выкидывать. Всем было понятно, кроме менеджеров клуба.

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  3. chelsea88 10.05.2021 15:29 # chelsea88
    Помнится гейгуннерасты счастливы были когда подписали топаря Виллиана)

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  4. alexander-arnold 10.05.2021 15:26 # alexander-arnold
    Кто мы, чувак? Тебя в следующем сезоне не будет)))

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  5. vyrentz 10.05.2021 15:25 # vyrentz
    В принципе, и Артету можно, с таким же успехом, выпустить на поле. Хули нет?

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  6. ganinilyha 10.05.2021 15:13 # ganinilyha
    Не захотел контракт на 2 года?

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  7. suddenly 10.05.2021 15:09 # suddenly
    >>"С Вилли и должен быть большой спрос, потому что он делал это в прошлом. Мы должны требовать от него гораздо больше".

    Давай всех стариков подпишем за копейки или бесплатно и будем с них требовать их лучшую игру. Артета в каком то другом мире живёт. Думает Челси дурачки от такого топаря отказались, а мы то прошаренные за бесплатно его урвали. Скажи спасибо, что он хоть что то показывает.

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