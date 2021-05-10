Артета: "Мы должны требовать от Виллиана гораздо больше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета потребовал от вингера Виллиана более регулярно проявлять себя.

Виллиан весьма невыразительно проводит свой первый из тех трех сезонов, на которые рассчитан его роскошный контракт с "Арсеналом".



32-летний бразилец открыл счет своим голам за "канониров" лишь накануне, точным ударом со штрафного зафиксировав победу над "Вест Бромвичем" (3:1). Артета надеется, что это только начало для его титулованного ветерана.



"С Вилли и должен быть большой спрос, потому что он делал это в прошлом. Мы должны требовать от него гораздо больше".



"Разница с другими игроками в том, что он делал это в прошлом на протяжении многих лет и добился больших успехов. В силу некоторых причин нам не удалось заставить его показывать свой лучший футбол в этом сезоне".



"Проблесками мы видели, на что он способен, и сегодня был хороший пример этого", — сообщил Артета Goal.