Коуди вспомнил о реакции игроков "Ливерпуля" на его симуляцию

Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди вспомнил о реакции игроков "Ливерпуля", включая Мохамеда Салаха, на свою неудачную симуляцию в матче Премьер-Лиги в декабре.

В декабре "волки" были разгромлены на "Энфилде" со счетом 4:0. Стараясь спасти положение своей команды, Коуди попытался заработать пенальти, но Садио Мане вовремя ушел от контакта, и Конор упал сам по себе.



Эта наглая попытка получить 11-метровый вызвала огромное возмущение у игроков "Ливерпуля", и лишь Салах, съевший собаку на симуляциях, проявил сочувствие и дал совет Коуди насчет его дилетантского нырка.



"Ох, и досталось мне тогда!"



"Когда идет такой мяч, ты думаешь, что кто-либо коснется тебя. Я думал, Мане коснется меня, но он чертовски быстро убрал ногу".



"И вот я упал, надеясь, что рефери не даст свисток. В следующую секунду раздается свисток, а я просто лежу, уткнувшись головой в газон, и думаю про себя: "Какого черта я это сделал". Я понимал, что подключится система VAR".



"Я поднялся и пошел назад мимо возмущенных игроков "Ливерпуля". Я просто склонил голову и шел".



"Помню, я проходил мимо Салаха, и он единственный сказал мне: "Друг, ты не можешь вытворять такое". Я даже не стал спорить".



"Позже мне досталось от семьи. Я выглядел глупо", — цитирует Коуди Daily Mirror.