35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 9 мая, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 14:00
"Вулверхэмптон" уже откровенно доигрывает сезон, потерпев три поражения в четырех последних домашних матчах, в том числе 0:4 от "Бернли" в крайнем из них. "Брайтон" уже чувствует себя в безопасности, но нуждается в еще одной победе, чтобы исключить вылет из Премьер-Лиги математически. Четыре последних встречи этих команд завершились вничью, включая 3:3 в январе.
Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли страдает от последствий коронавирусной болезни. Хонни, Марсал, Педру Нету и Рауль Хименес травмированы.
Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана вне игры с травмой икроножной мышцы. Тарик Лэмпти, Соломон Марч и Флорин Андоне продолжают лечиться.
АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:05
"Астон Вилла" смотрится неважно без Джека Грилиша и в 2021 году потерпела уже девять поражений в Премьер-Лиге — больше всех. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже в 24 выездных поединках чемпионата и обязательно должен побеждать, чтобы отложить коронацию "Манчестер Сити". В 21 последнем выезде на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" ни разу не уступили.
Капитан "Виллы" Грилиш вернется в строй на следующей неделе. У Моргана Сансона повреждение колена. Для Трезеге этот сезон завершен.
Учитывая чрезвычайно плотный календарь, в составе "Юнайтед" ожидаются изменения относительно выезда к "Роме" в Лиге Европы. Точно вернется в команду голкипер Дин Хендерсон. Фил Джонс и Антони Мартиаль остаются в лазарете.
ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 18:30
"Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4, хотя с двумя поражениями в трех последних матчах и с такими грозными конкурентами шансы лондонцев попасть в Лигу Чемпионов невелики. "Эвертон" выиграл только один из семи последних поединков чемпионата, а в случае еще одной потери очков практически лишится шансов пробиться в Европу. "Ириски" потерпели лишь одно поражение в 12 последних выездах к "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги.
Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс возобновил тренировки после травмы колена, но играть еще не готов.
Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре готов сыграть впервые за два последних месяца. У Хамеса Родригеса проблемы с икроножной мышцей.
АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00
"Арсенал" провалил свой самый важный матч в сезоне, не сумев отыграться против "Вильярреала", и теперь от "канониров" ждут реакции на вылет из Лиги Европы. "Вест Бромвич" свой вылет — из Премьер-Лиги — уже принял и переварил, и осталось подтвердить это математически. "Дрозды" потерпели семь поражений в семи последних выездах к "Арсеналу" в Премьер-Лиге, забив лишь один гол.
Впервые за пять последних недель в Премьер-Лиге может сыграть защитник "Арсенала" Киран Тирни. Давид Луис и Гранит Джака под вопросом. Седрик Соареш оправился после болезни.
"Вест Бромвич" не сможет задействовать Эйнсли Мэйтланд-Найлса, который взят в аренду как раз у "Арсенала". У Роберта Снодграсса травма спины.
09.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
В чем разница между мц и браузером?
— у браузера есть история.
Шутки дня не будет.
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Мне интересно, кто помнит историю, после 2004-го, как долго продержался состав "непобедимых" у Арсенала? После 2004-го, команда наелась? Или всё таки один за одним уходили топы??
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поскорее бы закончился этот надувной сезон. Просто пыль е6аная
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День е6аных середняков
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