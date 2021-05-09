35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бруну Фернандеш В воскресенье, 9 мая, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 14:00

"Вулверхэмптон" уже откровенно доигрывает сезон, потерпев три поражения в четырех последних домашних матчах, в том числе 0:4 от "Бернли" в крайнем из них. "Брайтон" уже чувствует себя в безопасности, но нуждается в еще одной победе, чтобы исключить вылет из Премьер-Лиги математически. Четыре последних встречи этих команд завершились вничью, включая 3:3 в январе.

Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли страдает от последствий коронавирусной болезни. Хонни, Марсал, Педру Нету и Рауль Хименес травмированы.

Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана вне игры с травмой икроножной мышцы. Тарик Лэмпти, Соломон Марч и Флорин Андоне продолжают лечиться.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:05

"Астон Вилла" смотрится неважно без Джека Грилиша и в 2021 году потерпела уже девять поражений в Премьер-Лиге — больше всех. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже в 24 выездных поединках чемпионата и обязательно должен побеждать, чтобы отложить коронацию "Манчестер Сити". В 21 последнем выезде на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" ни разу не уступили.

Капитан "Виллы" Грилиш вернется в строй на следующей неделе. У Моргана Сансона повреждение колена. Для Трезеге этот сезон завершен.

Учитывая чрезвычайно плотный календарь, в составе "Юнайтед" ожидаются изменения относительно выезда к "Роме" в Лиге Европы. Точно вернется в команду голкипер Дин Хендерсон. Фил Джонс и Антони Мартиаль остаются в лазарете.

ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 18:30

"Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4, хотя с двумя поражениями в трех последних матчах и с такими грозными конкурентами шансы лондонцев попасть в Лигу Чемпионов невелики. "Эвертон" выиграл только один из семи последних поединков чемпионата, а в случае еще одной потери очков практически лишится шансов пробиться в Европу. "Ириски" потерпели лишь одно поражение в 12 последних выездах к "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги.

Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс возобновил тренировки после травмы колена, но играть еще не готов.

Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре готов сыграть впервые за два последних месяца. У Хамеса Родригеса проблемы с икроножной мышцей.

АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00

"Арсенал" провалил свой самый важный матч в сезоне, не сумев отыграться против "Вильярреала", и теперь от "канониров" ждут реакции на вылет из Лиги Европы. "Вест Бромвич" свой вылет — из Премьер-Лиги — уже принял и переварил, и осталось подтвердить это математически. "Дрозды" потерпели семь поражений в семи последних выездах к "Арсеналу" в Премьер-Лиге, забив лишь один гол.

Впервые за пять последних недель в Премьер-Лиге может сыграть защитник "Арсенала" Киран Тирни. Давид Луис и Гранит Джака под вопросом. Седрик Соареш оправился после болезни.

"Вест Бромвич" не сможет задействовать Эйнсли Мэйтланд-Найлса, который взят в аренду как раз у "Арсенала". У Роберта Снодграсса травма спины.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 09:00

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  1. m-ballack 09.05.2021 09:50 # m-ballack
    В чем разница между мц и браузером?
    — у браузера есть история.

    Шутки дня не будет.

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  2. bmw-e34 09.05.2021 09:36 # bmw-e34
    Мне интересно, кто помнит историю, после 2004-го, как долго продержался состав "непобедимых" у Арсенала? После 2004-го, команда наелась? Или всё таки один за одним уходили топы??

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  3. sanchezz 09.05.2021 09:11 # sanchezz
    поскорее бы закончился этот надувной сезон. Просто пыль е6аная

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  4. gucman 09.05.2021 09:05 # gucman
    День е6аных середняков

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