Светская хроника за пятницу

"Челси" обратился насчет Миралема Пьянича. "Рома" хочет Давида Де Хеа и Неманью Матича. Эд Ширан стал титульным спонсором "Ипсвича". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича. (Diario Sport)



"Айнтрахт" потребует 35 миллионов от "Манчестер Юнайтед" за нападающего Андре Силву. (Daily Express)



Жозе Моуриньо хочет пригласить в "Рому" полузащитника "Юнайтед" Неманью Матича. (Daily Mirror)



Также Моуриньо хочет воссоединиться в Риме с голкипером "Юнайтед" Давидом Де Ха. (Todofichajes)



"Арсенал" и "Эвертон" заинтересованы в полузащитнике "Шеффилд Юнайтед" Сандере Берге. (Sky Sports)



"Лестер" уверен в приобретении нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (TEAMtalk)



35-летний вингер Эшли Янг готов вернуться в "Уотфорд", если не получит новый контракт в "Интере". (Sky Sports)



Вингер "Марселя" Флориан Товен отказал "Кристал Пэлас" и решил уехать в Мексику. (Le Provence)



Нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке может перейти свободным агентом в "Фенербахче". (The Sun)



Другое



Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. (The Sun)



Певец Эд Ширан стал титульным спонсором "Ипсвича" из Лиги Один на следующий сезон. (Sky Sports)



В июне Amazon выпустил документальный фильм про "Кристал Пэлас" под названием "When Eagles Dare". (Evening Standard)



Полузащитник "Реала" Эден Азар публично извинился за свой безудержный смех после поражения 2:0 от "Челси" в Лиге Чемпионов. (ESPN)



Акции "Ромы" взлетели более чем на 30 процентов на новости о назначении Жозе Моуриньо главным тренером. (Football.London)



Игроки "Челси" уже гарантировали себе бонус в 5 млн. фунтов в этом сезоне, но могут его удвоить в случае победы в Лиге Чемпионов. (Daily Star)



Фанаты "Юнайтед" планируют новую акцию протеста перед отложенным матчем против "Ливерпуля". (Daily Mirror)



Бывшему полузащитнику "Ливерпуля" Лейтону Максвеллу грозит тюрьма за свою роль в банде, которая торговала кокаином. (Daily Mirror)



Капитан "Реала" Серхио Рамос признался, что после поражения 2:0 от "Челси" он и его партнеры по команде чувствуют, словно их "поимели". (Daily Mail)