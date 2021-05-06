Каррагер: "Премьер-Лига впереди всй Европы"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что ситуация в Лиге Чемпионов и Лиге Европы говорит о превосходстве Премьер-Лиги над остальными европейскими чемпионатами.

Победив "Реал" со счетом 2:0 накануне, "Челси" вышел в финал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Манчестер Сити".



Финал второго по значимости клубного турнира Европы тоже может быть чисто английским, и это, как считает Каррагер, наилучшим образом показывает, почему президент "Реала" Флорентино Перес так отчаянно хотел создать Европейскую Суперлигу.



"В каком-то смысле я доволен, потому что это говорит о силе английского футбола прямо сейчас. В двух европейских финалах может быть четыре наших команды".



"Возвращаясь к главной истории последних двух недель, к Суперлиге... Ситуация в еврокубках показывает, почему Перес, Лапорта, два испанских гранда, так отчаянно хотят создать Суперлигу. Просто в данный момент им не совладать с Премьер-Лигой".



"Дело не только в качестве футбола, но также в финансах, которые позволяют английским командам комплектовать составы лучшими игроками и приглашать лучших тренеров. Посмотрите, какую работу проделал Тухель. Пеп Гвардиола тоже достиг финала. Юрген Клопп все еще чемпион".



"В данный момент Премьер-Лига — это то место, где тебе хочется быть. Думаю, остальной Европе от этого грустно, и в данный момент они слегка отстают. Сегодня вечером "Челси" не просто победил "Реал" — по итогам двух матчей они сокрушили "Реал" и должны были побеждать в четыре-пять мячей", — сообщил Каррагер CBS Sports.