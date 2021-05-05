Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" может продать Рахима Стерлинга. Сэм Джонстон откажет "Манчестер Юнайтед". Йенса Леманна уволили за расизм. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" следит за вингером Рахимом Стерлингом, который может покинуть "Манчестер Сити" за 75 миллионов фунтов. (Football Insider)



Дортмундская "Боруссия" попросит за Джейдона Санчо 85 млн. фунтов, и это больше, чем готов заплатить "Манчестер Юнайтед". (Eurosport.co.uk)



Голкипер "Вест Бромвича" Сэм Джонстон откажет "Юнайтед" и перейдет в "Вест Хэм", где сможет стать первым номером. Это заставляет "красных дьяволов" переключиться на Тома Хитона из "Астон Виллы". (Daily Star)



"Вест Бромвич" потребует за Джонстона 20 млн. фунтов. (The Telegraph)



Фил Джонс превратился в "недвижимое имущество" для "Юнайтед". Возраст, внушительный контракт и склонность к травмам делают невозможной продажу защитника грядущим летом. (Daily Mail)



"Челси" лидирует в борьбе за защитника "Севильи" Жюля Кунде. (La Razon)



Дортмундская "Боруссия" "пытается соблазнить" полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, который решил покинуть "Ливерпуль" грядущим летом. (Fichajes)



Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет подписать Гарета Бэйла, ожидая, что "Реал" отпустит валлийского вингера свободным агентом. (El Chiringuito)



"Тоттенхэм" готов купить голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи за 11 млн. фунтов на место Уго Льориса, который, вероятно, уйдет от "шпор" летом. (Bild)



Нападающий "Тоттенхэма" Карлос Винисиус вернется в "Бенфику" по окончании сезона. (Daily Mail)



"Арсенал" близок к договоренности с "Реал Бетис" насчет приобретения полузащитника Гвидо Родригеса. (Estadio Deportivo)



Представители защитника "Арсенала" Давида Луиса ведут поиски нового клуба для своего клиента. (CBS Sports)



"Арсенал", "Лидс", "Астон Вилла", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Атлетико", "Севилья" и "Вильярреал" хотят полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндиа. (Footmercato)



Бывший нападающий "Челси" и "Ньюкасла" Демба Ба находится в поисках нового клуба. (Goal)



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Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке заверил Микеля Артету, что тот будет главным тренером в следующем сезоне. (Eurosport.co.uk)



Португальский тренер Паулу Фонсенка покидает "Рому" в конце сезона и будет доступен для предложений. (ESPN)



Жозе Моуриньо будет получать в "Роме" 6.5 млн. фунтов в год — на 3.5 млн. фунтов меньше, чем ему платил "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Согласно данным Instat, защитник "Сити" Жоау Канселу является лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги по статистическим показателям. В топ-5 также вошли Родри, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Джесси Лингард. (Daily Mail)



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек выиграл больше всех воздушных единоборств в этом сезоне Премьер-Лиги — 17. (Daily Mail)



УЕФА разрешил сборным, участвующим на Евро-2020, включить в заявку не по 23 игрока, а по 26. (Sky Sports)



Бывшего голкипера "Арсенала" Йенса Леманна уволили с поста консультанта "Герты" из-за расистского сообщения в WhatsApp. (Sky Sports)



Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Челси" Андре Виллаш-Боаш был подтвержден в качестве участника Чемпионата Мира по ралли. (Sky Sports)



В сети появилось видео, как фанат МЮ нюхает белый порошок с флажка, украденного с "Олд Траффорд", и кричит "Юнайтед". (Daily Star)