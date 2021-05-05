Фердинанд: "Фоден — лучший молодой игрок в мире прямо сейчас"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что прямо сейчас полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире.
Накануне Фоден отметился результативной передачей на Рияда Махреза, когда тот забивал свой второй гол в ворота ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (2:0). Также Фил мог отличиться сам, но его удар пришелся в штангу.
В последние недели Фоден, которому исполнится 21 за день до финала Лиги Чемпионов, набрал просто устрашающую форму, и Фердинанд ставит Фила даже выше, чем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
"Он доказал, что может проявлять себя на этом уровне и быть стабильным в плане конечного продукта".
"Именно поэтому он играет в этой команде, и именно поэтому Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире прямо сейчас, если судить по форме".
"Думаю, это именно так, если судить по текущей форме. Разве есть кто-то лучше? Мбаппе сегодня не вышел на поле, Холанд на таком уровне еще не играл".
"Я не говорю, что Фоден — лучший игрок. Я лишь говорю, что в данный момент, прямо сейчас, его форма лучше всех", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
05.05.2021 13:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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рановато еще вешать этот ярлык.
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Офигенный игрок, реально сейчас лучший и не только молодой. Хочется, чтоб Гринвуд также прогрессировал.
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Михуйло: "Фоден — лучший молодой игрок в мире прямо сейчас"
Фердинанд: "Я не говорю, что Фоден — лучший игрок. Я лишь говорю, что в данный момент, прямо сейчас, его форма лучше всех"
Источник: http://fapl.ru/posts/85709/
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Это правда.
"Hey you with the pretty face,
Welcome to the human race"
ФИЛЯ КОРОЛЬ! Наша гордость!
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