Фердинанд: "Фоден — лучший молодой игрок в мире прямо сейчас"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что прямо сейчас полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире.

Накануне Фоден отметился результативной передачей на Рияда Махреза, когда тот забивал свой второй гол в ворота ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (2:0). Также Фил мог отличиться сам, но его удар пришелся в штангу.



В последние недели Фоден, которому исполнится 21 за день до финала Лиги Чемпионов, набрал просто устрашающую форму, и Фердинанд ставит Фила даже выше, чем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.



"Он доказал, что может проявлять себя на этом уровне и быть стабильным в плане конечного продукта".



"Именно поэтому он играет в этой команде, и именно поэтому Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире прямо сейчас, если судить по форме".



"Думаю, это именно так, если судить по текущей форме. Разве есть кто-то лучше? Мбаппе сегодня не вышел на поле, Холанд на таком уровне еще не играл".



"Я не говорю, что Фоден — лучший игрок. Я лишь говорю, что в данный момент, прямо сейчас, его форма лучше всех", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.