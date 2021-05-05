Фердинанд: "Фоден — лучший молодой игрок в мире прямо сейчас"

Фил Фоден Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что прямо сейчас полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире.

Накануне Фоден отметился результативной передачей на Рияда Махреза, когда тот забивал свой второй гол в ворота ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (2:0). Также Фил мог отличиться сам, но его удар пришелся в штангу.

В последние недели Фоден, которому исполнится 21 за день до финала Лиги Чемпионов, набрал просто устрашающую форму, и Фердинанд ставит Фила даже выше, чем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Он доказал, что может проявлять себя на этом уровне и быть стабильным в плане конечного продукта".

"Именно поэтому он играет в этой команде, и именно поэтому Фил Фоден является лучшим молодым игроком в мире прямо сейчас, если судить по форме".

"Думаю, это именно так, если судить по текущей форме. Разве есть кто-то лучше? Мбаппе сегодня не вышел на поле, Холанд на таком уровне еще не играл".

"Я не говорю, что Фоден — лучший игрок. Я лишь говорю, что в данный момент, прямо сейчас, его форма лучше всех", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Сити, Фердинанд, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 13:00

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  1. mancityman 05.05.2021 13:57 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. manutd-20champ 05.05.2021 13:47 # manutd-20champ
    рановато еще вешать этот ярлык.

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  3. mancunia-planet 05.05.2021 13:45 # mancunia-planet
    Офигенный игрок, реально сейчас лучший и не только молодой. Хочется, чтоб Гринвуд также прогрессировал.

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  4. iamwin1 05.05.2021 13:22 # iamwin1
    Михуйло: "Фоден — лучший молодой игрок в мире прямо сейчас"

    Фердинанд: "Я не говорю, что Фоден — лучший игрок. Я лишь говорю, что в данный момент, прямо сейчас, его форма лучше всех"

    Источник: http://fapl.ru/posts/85709/

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  5. true-manc 05.05.2021 13:00 # true-manc
    Это правда.

    "Hey you with the pretty face,
    Welcome to the human race"

    ФИЛЯ КОРОЛЬ! Наша гордость!

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