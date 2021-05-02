Матч "Юнайтед" и "Ливерпуля" отложен

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что сегодняшний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" не состоится.

Напомним, ранее в воскресенье близ "Олд Траффорд" прошла массовая акция протеста фанатов "Юнайтед" против владеющего клубом семейства Глэйзеров.

Части фанатов удалось прорвать периметр, попасть внутрь стадиона и даже выйти на футбольное поле.

После переговоров двух клубов, Премьер-Лиги и местной полиции было принято решение отложить матч по соображениям безопасности.

"Наша фанаты страстно поддерживают "Манчестер Юнайтед", и мы уважаем их право свободно выражать себя и мирно протестовать".

"Однако мы жалеем, что случившееся нарушило планы команды и подвергло опасности других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем оказывать им содействие в любых последующих расследованиях", — гласит заявление "красных дьяволов".

Добавим, теперь Премьер-Лига должна определить новую дату проведения матча.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 02.05.2021 21:02 # lexa-arsenal
    kojanavochkoimel (c) ваш пись-пись

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  2. samarkand95 02.05.2021 21:00 # samarkand95
    Завистники МЮ сосите никчемные уроды геи блин

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  3. kojan 02.05.2021 21:00 # kojan
    и только ливерные болелы протестуют на гей-парадах, мирно раздвигая геморрой...

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  4. true-manc 02.05.2021 20:59 # true-manc
    Пока триумф КОРОЛЕЙ откладывается, Зенит оформляет очередное чемпионство! Поздравляю с победой всех жителей города над вольной Невой и земель из культурной столицы!)
    _______________________________________________________________________________________
    В этом году вообще всё на своих местах:

    1 Великий Питерский Клуб 28 61
    2 Проводницы 28 52
    3 Свиньи 27 50
    4 Татары 28 49
    5 Фарм-клуб Зенита 28 49
    6 Команда гандонов 28 47
    7 Мусора 28 46

    Сейчас бы еще на Петроградке выловить лохомотов ака болельщиков пятого колеса и навалять им берцами по ребрам, как в старые добрые времена)

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  5. scouser2005 02.05.2021 20:53 # scouser2005
    Манки вернулись во времена сралекса... Уверен, что это его режиссура.
    Наказывать надо настолько сурово, чтобы больше такое не вытворяли.

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  6. kojanavochkoimel 02.05.2021 20:51 # kojanavochkoimel
    Ну что же не выпустили игроков на поле?
    "Виликий" клуб потерял возжи правления или это специально проплаченная акция руководство мю? Поскдите сами мю играл в четверг в Италии, у Ливерпуля была неделя на подготовку разгрома, вспомните как Лестер обыграл мю после игры мю в ЛЕ, клуб мю тяжело играть второй матч на неделе, потому Руководство клуба пошла на хитрый шаг не впераый раз, вспомните как в по леднем туре пару лет назад якобы заменирлвали стадион мю.

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  7. bezviz 02.05.2021 20:50 # bezviz
    6ля сосидж уже дед старый а ноет как ребенок что матч отложили, настроение все испортили, хнык хнык, неугодили старому ворчливому пердуну)

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  8. liverfun 02.05.2021 20:37 # liverfun
    сейчас бы протестами называть воровство, мародерство и вандализм. это тоже самое, что под предлогом за равенство и справедливость обносить магазинчики.
    похоже из-за длительного локдауна некоторым персонажам совсем башню посрывало, решили пар выпустить

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  9. hachidlo 02.05.2021 20:36 # hachidlo
    Ух как гегемоны запели про техническое поражение.
    Удачи Ливерпулю в ЛЕ.

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  10. thegodfather 02.05.2021 20:33 # thegodfather
    Грэм Сунесс:

    «Я несколько раз находился в одной компании с Романом Абрамовичем и он просто без ума от футбола.

    Он не думает о том, как бы ему удвоить или утроить свои финансовые вложения, он просто помешан на футболе».

    это правда

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  11. yamateh 02.05.2021 20:33 # yamateh
    Да сыграли бы уже сегодня, чё не смогли два десятка чертей успокоить

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  12. sausage 02.05.2021 20:31 # sausage
    Лесовичок головой в сосну въебался, чёт поплыл совсем.

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  13. rustik 02.05.2021 20:30 # rustik
    у бомжей все залетает, неплохо так размотали. с чемпиком!

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  14. roberto-89 02.05.2021 20:29 # roberto-89
    Фаны му му обоссаны и сосут под шконкой и это факт господа ухехехехехехе

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  15. kojanavochkoimel 02.05.2021 20:26 # kojanavochkoimel
    мю засчитать тихническое поражение, снять 15 очков с чемпионата, за не должное обеспечение безопасности на стадионе.

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  16. dallaslp 02.05.2021 20:24 # dallaslp
    с условным Пэлас никто возиться не стал бы. Просто влепили бы технарь. никто не стал бы договариваться, чтоб повторно ехать к Пэлас и играть матч в другой день
    Это факт. Даже фаны МЮ это понимают.

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  17. roberto-89 02.05.2021 20:24 # roberto-89
    Манки просто отсрочили неизбежное братишки, все равно их выепут и высушит великий ЛФК

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  18. true-manc 02.05.2021 20:22 # true-manc
    Проводницы получили 5 палок от великого Зенита. Столько даже сдохшая мамаша клоппа за час не принимала в бытность работы проституткой.

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  19. sausage 02.05.2021 20:21 # sausage
    Всё настроение испортили, теперь даже на разъёб Тоттенхэма смотреть не особо хочется.

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  20. thegodfather 02.05.2021 20:20 # thegodfather
    ну завтра катаните, в чем проблема

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