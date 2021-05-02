Матч "Юнайтед" и "Ливерпуля" отложен

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что сегодняшний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" не состоится.

Напомним, ранее в воскресенье близ "Олд Траффорд" прошла массовая акция протеста фанатов "Юнайтед" против владеющего клубом семейства Глэйзеров.



Части фанатов удалось прорвать периметр, попасть внутрь стадиона и даже выйти на футбольное поле.



После переговоров двух клубов, Премьер-Лиги и местной полиции было принято решение отложить матч по соображениям безопасности.



"Наша фанаты страстно поддерживают "Манчестер Юнайтед", и мы уважаем их право свободно выражать себя и мирно протестовать".



"Однако мы жалеем, что случившееся нарушило планы команды и подвергло опасности других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем оказывать им содействие в любых последующих расследованиях", — гласит заявление "красных дьяволов".



Добавим, теперь Премьер-Лига должна определить новую дату проведения матча.