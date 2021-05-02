Матч "Юнайтед" и "Ливерпуля" отложен
"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что сегодняшний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" не состоится.
Напомним, ранее в воскресенье близ "Олд Траффорд" прошла массовая акция протеста фанатов "Юнайтед" против владеющего клубом семейства Глэйзеров.
Части фанатов удалось прорвать периметр, попасть внутрь стадиона и даже выйти на футбольное поле.
После переговоров двух клубов, Премьер-Лиги и местной полиции было принято решение отложить матч по соображениям безопасности.
"Наша фанаты страстно поддерживают "Манчестер Юнайтед", и мы уважаем их право свободно выражать себя и мирно протестовать".
"Однако мы жалеем, что случившееся нарушило планы команды и подвергло опасности других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем оказывать им содействие в любых последующих расследованиях", — гласит заявление "красных дьяволов".
Добавим, теперь Премьер-Лига должна определить новую дату проведения матча.
02.05.2021 20:00
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Последние комментарии:
kojanavochkoimel (c) ваш пись-пись
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Завистники МЮ сосите никчемные уроды геи блин
(ответить)
и только ливерные болелы протестуют на гей-парадах, мирно раздвигая геморрой...
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Пока триумф КОРОЛЕЙ откладывается, Зенит оформляет очередное чемпионство! Поздравляю с победой всех жителей города над вольной Невой и земель из культурной столицы!)
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В этом году вообще всё на своих местах:
1 Великий Питерский Клуб 28 61
2 Проводницы 28 52
3 Свиньи 27 50
4 Татары 28 49
5 Фарм-клуб Зенита 28 49
6 Команда гандонов 28 47
7 Мусора 28 46
Сейчас бы еще на Петроградке выловить лохомотов ака болельщиков пятого колеса и навалять им берцами по ребрам, как в старые добрые времена)
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Манки вернулись во времена сралекса... Уверен, что это его режиссура.
Наказывать надо настолько сурово, чтобы больше такое не вытворяли.
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Ну что же не выпустили игроков на поле?
"Виликий" клуб потерял возжи правления или это специально проплаченная акция руководство мю? Поскдите сами мю играл в четверг в Италии, у Ливерпуля была неделя на подготовку разгрома, вспомните как Лестер обыграл мю после игры мю в ЛЕ, клуб мю тяжело играть второй матч на неделе, потому Руководство клуба пошла на хитрый шаг не впераый раз, вспомните как в по леднем туре пару лет назад якобы заменирлвали стадион мю.
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6ля сосидж уже дед старый а ноет как ребенок что матч отложили, настроение все испортили, хнык хнык, неугодили старому ворчливому пердуну)
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сейчас бы протестами называть воровство, мародерство и вандализм. это тоже самое, что под предлогом за равенство и справедливость обносить магазинчики.
похоже из-за длительного локдауна некоторым персонажам совсем башню посрывало, решили пар выпустить
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Ух как гегемоны запели про техническое поражение.
Удачи Ливерпулю в ЛЕ.
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Грэм Сунесс:
«Я несколько раз находился в одной компании с Романом Абрамовичем и он просто без ума от футбола.
Он не думает о том, как бы ему удвоить или утроить свои финансовые вложения, он просто помешан на футболе».
это правда
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Да сыграли бы уже сегодня, чё не смогли два десятка чертей успокоить
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Лесовичок головой в сосну въебался, чёт поплыл совсем.
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у бомжей все залетает, неплохо так размотали. с чемпиком!
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Фаны му му обоссаны и сосут под шконкой и это факт господа ухехехехехехе
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мю засчитать тихническое поражение, снять 15 очков с чемпионата, за не должное обеспечение безопасности на стадионе.
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с условным Пэлас никто возиться не стал бы. Просто влепили бы технарь. никто не стал бы договариваться, чтоб повторно ехать к Пэлас и играть матч в другой день
Это факт. Даже фаны МЮ это понимают.
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Манки просто отсрочили неизбежное братишки, все равно их выепут и высушит великий ЛФК
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Проводницы получили 5 палок от великого Зенита. Столько даже сдохшая мамаша клоппа за час не принимала в бытность работы проституткой.
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Всё настроение испортили, теперь даже на разъёб Тоттенхэма смотреть не особо хочется.
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ну завтра катаните, в чем проблема
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