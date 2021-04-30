Буэндиа — лучший игрок Чемпионшипа в сезоне 2020/21

Полузащитник "Норвича" Эмилиано Буэндиа был назван лучшим игроком Чемпионшип в сезоне 2020/21.

В 37 матчах второго английского дивизиона Буэндиа забил 14 голов и отдал 16 результативных передач, благодаря чему "Норвич" досрочно гарантировал себе возвращение в Премьер-Лигу.



Помимо 24-летнего аргентинца, которого называют трансферной целью "Арсенала", на звание лучшего игрока Чемпионшипа также претендовали Теему Пукки, одноклубник Эмилиано и обладатель этой награды в 2019, и наколотивший 29 голов за "Брентфорд" Айвен Тоуни.



Кроме того, был назван состав символической сборной Чемпионшипа, в которой, естественно, доминируют игроки лидирующей команды.



