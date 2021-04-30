Юнгберг: "Эк — огромный фанат "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг подтвердил, что его соотечественник Даниэль Эк действительно является большим фантом лондонского клуба.

На днях Эк, сооснователь Spotify, сообщил, что уже изыскал финансирование для покупки "Арсенала" у Стэна Кроенке.



38-летний швед также поведал, что поддерживает "канониров" с детства и в первую очередь действует как фанат. Для Юнгберга это не стало откровением.



"Он огромный фанат "Арсенала".



"Когда я работал с молодежью в "Арсенале", Spotify попросила меня встретиться с их лидерами. Он определенно является очень, очень большим фанатом "Арсенала", — сообщил Юнгберг BT Sport.