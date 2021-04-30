Юнгберг: "Эк — огромный фанат "Арсенала"

Фредди Юнгберг Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг подтвердил, что его соотечественник Даниэль Эк действительно является большим фантом лондонского клуба.

На днях Эк, сооснователь Spotify, сообщил, что уже изыскал финансирование для покупки "Арсенала" у Стэна Кроенке.

38-летний швед также поведал, что поддерживает "канониров" с детства и в первую очередь действует как фанат. Для Юнгберга это не стало откровением.

"Он огромный фанат "Арсенала".

"Когда я работал с молодежью в "Арсенале", Spotify попросила меня встретиться с их лидерами. Он определенно является очень, очень большим фанатом "Арсенала", — сообщил Юнгберг BT Sport.


Метки Арсенал, Эк, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 30.04.2021 08:17 # alexander-arnold
    каждый день продают Арсенал. Как же наверное Кроенке разбогател)))

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  2. orkengun 30.04.2021 08:15 # orkengun
    Фредди не гей
    https://www.eurosport.ru/football/premier-league/2019-2020/story_sto7556263.shtml

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  3. glorfindel 30.04.2021 08:03 # glorfindel
    "Он огромный ..."

    "Когда я работал с молодежью в "Арсенале"

    Источник: http://fapl.ru/posts/85603/

    Юнгберг этот тот самый, который гeй?

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