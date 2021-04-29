Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут при зрителях

Лига Чемпионов УЕФА официально подтвердил, что финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут в запланированных местах и при зрителях.

Сегодня Турция вступает в первый для страны полный локдаун, однако это не повлияет на организацию финала Лиги Чемпионов, где вполне могут сойтись две английские команды, учитывая результаты первых полуфинальных матчей.

Как и планировалось, финал Лиги Чемпионов пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка 29 мая. Причем пройдет "при небольшом количестве зрителей", которое УЕФА уточнит позже.

А на финал Лиги Европы в Гданьске 26 мая УЕФА обещает пустить 10,000 зрителей, включая по 1,900 фанатов каждой из играющих команд, которые тоже вполне могут оказаться английскими.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 17:00

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  1. chelsealondon 29.04.2021 18:00 # chelsealondon
    Кого будем ра3ъебывать в Суперкубке?)...

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  2. thegodfather 29.04.2021 17:07 # thegodfather
    3 дня разницы между финалами? Камон красиво

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