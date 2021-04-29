Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут при зрителях
УЕФА официально подтвердил, что финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут в запланированных местах и при зрителях.
Сегодня Турция вступает в первый для страны полный локдаун, однако это не повлияет на организацию финала Лиги Чемпионов, где вполне могут сойтись две английские команды, учитывая результаты первых полуфинальных матчей.
Как и планировалось, финал Лиги Чемпионов пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка 29 мая. Причем пройдет "при небольшом количестве зрителей", которое УЕФА уточнит позже.
А на финал Лиги Европы в Гданьске 26 мая УЕФА обещает пустить 10,000 зрителей, включая по 1,900 фанатов каждой из играющих команд, которые тоже вполне могут оказаться английскими.
29.04.2021 17:00
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3 дня разницы между финалами? Камон красиво
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