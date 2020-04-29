Роджерс объяснил, почему отверг интерес "Тоттенхэма"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил, почему он не променяет свой клуб на "Тоттенхэм".

Накануне стало известно, что Роджерс отверг интерес "Тоттенхэма", который надеялся пригласить его на место уволенного Жозе Моуриньо.



Выступая перед прессой в четверг утром Брендан объяснил, что счастлив на "Кинг Пауэр" и не считает свою миссию здесь завершенной.



"Тоттенхэм" — это отличный клуб, один из крупнейших клубов в Британии, но я очень, очень счастлив быть там, где нахожусь".



"Я очень счастлив здесь. Я испытываю огромное уважение к игрокам, руководству и чувствую, что хочу продолжить свою работу здесь".



"У меня очень крепкие отношения с руководством. Мы очень плотно работаем сообща. Также у меня есть группа игроков, которые отдают мне свои сердце и душу каждый день. Я вижу, что эта команда еще может прибавить".



"А теперь давайте посмотрим, удастся ли нам продолжить свое развитие в предстоящие годы", — цитирует Роджерса Evening Standard.