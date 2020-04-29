Роджерс объяснил, почему отверг интерес "Тоттенхэма"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил, почему он не променяет свой клуб на "Тоттенхэм".
Накануне стало известно, что Роджерс отверг интерес "Тоттенхэма", который надеялся пригласить его на место уволенного Жозе Моуриньо.
Выступая перед прессой в четверг утром Брендан объяснил, что счастлив на "Кинг Пауэр" и не считает свою миссию здесь завершенной.
"Тоттенхэм" — это отличный клуб, один из крупнейших клубов в Британии, но я очень, очень счастлив быть там, где нахожусь".
"Я очень счастлив здесь. Я испытываю огромное уважение к игрокам, руководству и чувствую, что хочу продолжить свою работу здесь".
"У меня очень крепкие отношения с руководством. Мы очень плотно работаем сообща. Также у меня есть группа игроков, которые отдают мне свои сердце и душу каждый день. Я вижу, что эта команда еще может прибавить".
"А теперь давайте посмотрим, удастся ли нам продолжить свое развитие в предстоящие годы", — цитирует Роджерса Evening Standard.
29.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
Оно и понятно. В здравом уме никто не захочет быть петухом еврея.
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ясен, отказался, Леви не против развития игроков и продажи дальше за дорого, что Роджерс умеет хорошо. но он ещё и стабильного места в 4ке потребует, этого Шпорам тяжко будет стабильно добиваться. проще сидеть на нынешнем теплом месте, чем гнаться за рублем в Тоттенхэме.
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Никто из успешных и разумных тренеров прямо сейчас не захочет работать с Леви и сталкиваться с таким давлением, когда нужно на всем экономить, выжимать из состава весь максимум и при этом обеспечивать результат в условиях, когда все конкуренты не жалеют финансов. Решение Роджерса абсолютно понятно. Было бы странно, поступи он иначе. "Лестер" хоть и клуб скромнее, чем "Тоттенхэм", но человеческие отношения и внутриклубная атмосфера там на уровень выше, чем в Лондоне.
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свою развитие
Источник: http://fapl.ru/posts/85588/#reply
твоя грамматика в рот топтал
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