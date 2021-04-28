"Челси" готов продать Абрахэма за 40 миллионов фунтов

Тэмми Абрахэм "Челси" готов расстаться с нападающим Тэмми Абрахэмом за 40 миллионов фунтов грядущим летом.

Абрахэм совершенно перестал проходить в основу "Челси" после назначения Томаса Тухеля главным тренером.

Последний раз Тэмми появлялся с первых минут еще в матче против "Саутгемптона" 20 февраля. Правда, тогда Тухель заменил его уже в перерыве.

Как сообщает The Telegraph, 23-летний англичанин разочарован своей ситуацией, а "синие" не собираются стоять у своего воспитанника на пути.

Суммы около 40 млн. фунтов будет достаточно, чтобы "Челси" согласился отпустить Абрахэма, вместе с которым "Стэмфорд Бридж" должен покинуть и Оливье Жиру, чей контракт истекает в июне.

Попрощавшись с Абрахэмом и Жиру, "Челси" разгрузит свою зарплатную ведомость на 200 тыс. фунтов в неделю и освободит место для забивного нападающего вроде Эрлинга Холанда или Ромелу Лукаку.


Метки Абрахэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. bushido 28.04.2021 18:37 # bushido
    Не ну если нонеймов типа Брюстера за 23-25 берут, то за пальму сорокет это норм

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  2. asnural 28.04.2021 18:32 # asnural
    Кейна притащат...и всем в апл кизда на лет 5

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  3. alexomck 28.04.2021 18:18 # alexomck
    новый стуриге

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  4. suddenly 28.04.2021 18:18 # suddenly
    Совсем ёбу дали? Какие 40 млн?

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  5. kanoniru-poker 28.04.2021 18:15 # kanoniru-poker
    Петушня купит.

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  6. danny949494 28.04.2021 18:14 # danny949494
    Раньше азары стоили 35. А сейчас за каждого второго инвалида просят 40 лямов.

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  7. kler 28.04.2021 18:08 # kler
    ага блять , за 140

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