"Челси" готов продать Абрахэма за 40 миллионов фунтов
"Челси" готов расстаться с нападающим Тэмми Абрахэмом за 40 миллионов фунтов грядущим летом.
Абрахэм совершенно перестал проходить в основу "Челси" после назначения Томаса Тухеля главным тренером.
Последний раз Тэмми появлялся с первых минут еще в матче против "Саутгемптона" 20 февраля. Правда, тогда Тухель заменил его уже в перерыве.
Как сообщает The Telegraph, 23-летний англичанин разочарован своей ситуацией, а "синие" не собираются стоять у своего воспитанника на пути.
Суммы около 40 млн. фунтов будет достаточно, чтобы "Челси" согласился отпустить Абрахэма, вместе с которым "Стэмфорд Бридж" должен покинуть и Оливье Жиру, чей контракт истекает в июне.
Попрощавшись с Абрахэмом и Жиру, "Челси" разгрузит свою зарплатную ведомость на 200 тыс. фунтов в неделю и освободит место для забивного нападающего вроде Эрлинга Холанда или Ромелу Лукаку.
28.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
Не ну если нонеймов типа Брюстера за 23-25 берут, то за пальму сорокет это норм
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Кейна притащат...и всем в апл кизда на лет 5
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новый стуриге
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Совсем ёбу дали? Какие 40 млн?
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Петушня купит.
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Раньше азары стоили 35. А сейчас за каждого второго инвалида просят 40 лямов.
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ага блять , за 140
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