"Челси" готов продать Абрахэма за 40 миллионов фунтов

"Челси" готов расстаться с нападающим Тэмми Абрахэмом за 40 миллионов фунтов грядущим летом.

Абрахэм совершенно перестал проходить в основу "Челси" после назначения Томаса Тухеля главным тренером.



Последний раз Тэмми появлялся с первых минут еще в матче против "Саутгемптона" 20 февраля. Правда, тогда Тухель заменил его уже в перерыве.



Как сообщает The Telegraph, 23-летний англичанин разочарован своей ситуацией, а "синие" не собираются стоять у своего воспитанника на пути.



Суммы около 40 млн. фунтов будет достаточно, чтобы "Челси" согласился отпустить Абрахэма, вместе с которым "Стэмфорд Бридж" должен покинуть и Оливье Жиру, чей контракт истекает в июне.



Попрощавшись с Абрахэмом и Жиру, "Челси" разгрузит свою зарплатную ведомость на 200 тыс. фунтов в неделю и освободит место для забивного нападающего вроде Эрлинга Холанда или Ромелу Лукаку.