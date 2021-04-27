"Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 млн. фунтов
"Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 миллионов фунтов за прошлый финансовый год.
В период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 мерсисайдский клуб заработал 490 млн. фунтов — на 43 млн. фунтов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период.
Как уже было сказано, "Ливерпуль" ушел в минус на 46 млн. фунтов, до вычета налогов, хотя год назад был в плюсе, отразив прибыль в 42 млн. фунтов.
Sky Sports добавляет, что "красные" оценивают общий ущерб от пандемии коронавируса до момента, когда зрителям будет разрешено вернуться на трибуны, в 120 млн. фунтов.
27.04.2021 15:00
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долг будет закрыт за аналики колбасников
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Кончуги
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Как уже было сказано, "Ливерпуль" ушел в минус на 46 млн. фунтов, до вычета налогов, хотя год назад был в плюсе, отразив прибыль в 42 млн. фунтов.
получается общий убыток 88 млн фунтов?
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Доходы снизились, т.к. из-за коронавируса портовый бордель не может обслуживать клиентов в прежнем количестве (теперь в скаузерские попы и рты можно заходить только с резинкой, что не всем по нраву).
А вообще непонятно, зачем ливерпул существует. Они всю жизнь в убыток живут. В прошлом году милостыню у британского правительства просили, в этом году опять все свои деньги спустили на страпоны и лубриканты для самоудовлетворения... Просто раковая опухоль на теле английского футбола. Давно пора расформировывать этот жалкий провинциальный клуб.
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плохая шутка, не зашло
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