"Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 млн. фунтов

Ливерпуль "Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 миллионов фунтов за прошлый финансовый год.

В период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 мерсисайдский клуб заработал 490 млн. фунтов — на 43 млн. фунтов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период.

Как уже было сказано, "Ливерпуль" ушел в минус на 46 млн. фунтов, до вычета налогов, хотя год назад был в плюсе, отразив прибыль в 42 млн. фунтов.

Sky Sports добавляет, что "красные" оценивают общий ущерб от пандемии коронавируса до момента, когда зрителям будет разрешено вернуться на трибуны, в 120 млн. фунтов.


Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 15:00

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  1. jack-4poker 27.04.2021 16:13 # jack-4poker
    долг будет закрыт за аналики колбасников

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  2. mancityman 27.04.2021 15:46 # mancityman
    Кончуги

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  3. alexander-arnold 27.04.2021 15:16 # alexander-arnold
    Как уже было сказано, "Ливерпуль" ушел в минус на 46 млн. фунтов, до вычета налогов, хотя год назад был в плюсе, отразив прибыль в 42 млн. фунтов.

    получается общий убыток 88 млн фунтов?

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  4. true-manc 27.04.2021 15:11 # true-manc
    Доходы снизились, т.к. из-за коронавируса портовый бордель не может обслуживать клиентов в прежнем количестве (теперь в скаузерские попы и рты можно заходить только с резинкой, что не всем по нраву).

    А вообще непонятно, зачем ливерпул существует. Они всю жизнь в убыток живут. В прошлом году милостыню у британского правительства просили, в этом году опять все свои деньги спустили на страпоны и лубриканты для самоудовлетворения... Просто раковая опухоль на теле английского футбола. Давно пора расформировывать этот жалкий провинциальный клуб.

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  5. alexomck 27.04.2021 15:03 # alexomck
    плохая шутка, не зашло

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