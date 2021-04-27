"Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 млн. фунтов

"Ливерпуль" отчитался об убытке в 46 миллионов фунтов за прошлый финансовый год.

В период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 мерсисайдский клуб заработал 490 млн. фунтов — на 43 млн. фунтов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период.



Как уже было сказано, "Ливерпуль" ушел в минус на 46 млн. фунтов, до вычета налогов, хотя год назад был в плюсе, отразив прибыль в 42 млн. фунтов.



Sky Sports добавляет, что "красные" оценивают общий ущерб от пандемии коронавируса до момента, когда зрителям будет разрешено вернуться на трибуны, в 120 млн. фунтов.