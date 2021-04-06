"Сити" отчитался об убытке в 126 миллионов фунтов

Этихад "Манчестер Сити" отчитался о колоссальном убытке в 126 миллионов фунтов за прошлый сезон.

С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 клуб с "Этихад" заработал 478.4 млн. фунтов — на 11 процентов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период.

Убыток в 126 млн. фунтов "Сити" объясняет в первую очередь эффектом от пандемии коронавируса. Кроме того, уже на следующий день после окончания отчетного периода, 1 июля 2020, "горожане" выручили 50 млн. фунтов с продажи Лероя Сане в "Баварию".

"Сити" ожидает, что уже в этом сезоне клуб вернется на прибыльный уровень, несмотря на отсутствие зрителей на трибунах.

"Конечно, отчетность за отдельно взятый сезон 2019/20 не является репрезентативной, учитывая отложенные трансферы и ряд сыгранных после 30 июня 2020 матчей, и некоторые доходы попадут в отчет за сезон 2020/21".

"После окончания сезона 2020/21 мы сможем сложить цифры за эти два года и лучше понять влияние COVID на нашу финансовую ситуацию", — объяснил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.


Метки Манчестер Сити, финансы

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 18:00

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  1. superperez101 06.04.2021 18:03 # superperez101
    чушки помойные

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  2. vertigo-92 06.04.2021 18:01 # vertigo-92
    калили)

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  3. true-manc 06.04.2021 18:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Окупим премиальными от многочисленных трофеев этого сезона.

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