"Сити" отчитался об убытке в 126 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" отчитался о колоссальном убытке в 126 миллионов фунтов за прошлый сезон.

С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 клуб с "Этихад" заработал 478.4 млн. фунтов — на 11 процентов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период.



Убыток в 126 млн. фунтов "Сити" объясняет в первую очередь эффектом от пандемии коронавируса. Кроме того, уже на следующий день после окончания отчетного периода, 1 июля 2020, "горожане" выручили 50 млн. фунтов с продажи Лероя Сане в "Баварию".



"Сити" ожидает, что уже в этом сезоне клуб вернется на прибыльный уровень, несмотря на отсутствие зрителей на трибунах.



"Конечно, отчетность за отдельно взятый сезон 2019/20 не является репрезентативной, учитывая отложенные трансферы и ряд сыгранных после 30 июня 2020 матчей, и некоторые доходы попадут в отчет за сезон 2020/21".



"После окончания сезона 2020/21 мы сможем сложить цифры за эти два года и лучше понять влияние COVID на нашу финансовую ситуацию", — объяснил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.