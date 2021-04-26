Ширер и Анри первыми включены в Зал славы Премьер-Лиги

Алан Ширер и Тьерри Анри, на двоих забившие 435 голов и выигравшие семь "Золотых бутс", стали первыми членами Зала слава Премьер-Лиги.

О создании своего Зала слава Премьер-Лига объявила еще в феврале 2020, однако пандемия коронавируса отсрочила его открытие на год с лишним.



И вот сегодня анонсированный Премьер-Лигой Зал славы, наконец, перестал пустовать. Его первыми резидентами стали два легендарных нападающих.



Ширер и по сей день остается лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, наколотив 260 мячей за "Блэкберн" и "Ньюкасл" в 441 матче в течение 14 сезонов. В кампании 1994/95 Алан вместе с "роверс" завоевал чемпионский титул.



Анри в свою очередь является лучшим бомбардиром в истории "Арсенала", отличившись 175 раз в 258 матчах Премьер-Лиги. На протяжении пяти сезонов — с 2001/02 по 2005/06 — Тьерри неизменно забивал более 20 голов в каждом. Вместе с "канонирами" француз завоевал два титула, став частью команды "Непобедимых".



"Алан Ширер и Тьерри Анри — два игрока мирового уровня, которые украшали Премьер-Лигу на протяжении того времени, что они выступали в соревновании. Оба были способы забить любого рода гол, включая некоторые из лучших, что мы когда-либо видели".



"Показатель Ширера в 260 голов в Премьер-Лигу ставит его на вершину внушительного списка исключительных бомбардиров. Тот факт, что спустя 15 лет после завершения им карьеры его рекорд до сих пор не побит, говорит о том, насколько исключительно его достижение".



"Анри побил индивидуальные и командные рекорды в течение своих восьми сезонов в "Арсенале", став футбольной иконой. Он был талисманом команды "Непобедимых", и его четыре "Золотые бутсы" Премьер-Лиги в течение пяти лет отражают то влияние, которое он оказывал", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.



Добавим, вечером в понедельник Премьер-Лига назовет имена 23 номинантов, из которых болельщикам посредством голосования будет предложено выбрать шестерых, которые тоже будут включены в Зал славы в 2021 году.



