Кантона: "Жалею, что не ударил его еще сильнее"

Эрик Кантона Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона назвал единственную вещь, о которой жалеет в своей карьере.

В январе 1995, когда "Юнайтед" играл с "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк", Кантона в прыжке ударил болельщика "орлов" Мэттью Симмонса, который оскорбил его после показанной Эрику красной карточки во время матча.

За тот удар в стиле кунг-фу Кантона был наказан дисквалификацией на девять месяцев и исправительными работами. Спустя много лет Эрик чувствует, что ему нужно было поступить иначе — врезать Симмонсу еще сильнее.

"Меня оскорбляли тысячи раз, и я никогда не реагировал, но иногда ты бываешь уязвим".

"Об одном я жалею. Я был бы счастлив ударить его еще сильнее. Меня дисквалифицировали на девять месяцев. Они хотели сделать из меня пример", — сообщил Кантона Daily Mail.


Метки видео, Кантона, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 26.04.2021 09:45 # elprimer
    Как у французов, нация у которых альтернативный флаг государства белый платок на палочке, мог родится такой чел?

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  2. alexomck 26.04.2021 09:40 # alexomck
    типичное отношение скамовской быдлятины к болельщикам, вряд ли к своим у подобного персонажа иное будет.

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  3. ray-black 26.04.2021 09:32 # ray-black
    Согласен.

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  4. sausage 26.04.2021 09:21 # sausage
    Красавец! Бэкс и Кантона - два самых любимых футболиста из МЮ.

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  5. alexander-arnold 26.04.2021 09:10 # alexander-arnold
    отличный пример для будущих поколений.

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  6. osnovnoy2005 26.04.2021 09:08 # osnovnoy2005
    пидарас

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  7. dallaslp 26.04.2021 08:48 # dallaslp
    кусок долбоеба

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  8. sj606 26.04.2021 08:11 # sj606
    King Eric лучший !

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  9. wearechelsea 26.04.2021 08:10 # wearechelsea
    сперМЮ

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