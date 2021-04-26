Кантона: "Жалею, что не ударил его еще сильнее"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона назвал единственную вещь, о которой жалеет в своей карьере.
В январе 1995, когда "Юнайтед" играл с "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк", Кантона в прыжке ударил болельщика "орлов" Мэттью Симмонса, который оскорбил его после показанной Эрику красной карточки во время матча.
За тот удар в стиле кунг-фу Кантона был наказан дисквалификацией на девять месяцев и исправительными работами. Спустя много лет Эрик чувствует, что ему нужно было поступить иначе — врезать Симмонсу еще сильнее.
"Меня оскорбляли тысячи раз, и я никогда не реагировал, но иногда ты бываешь уязвим".
"Об одном я жалею. Я был бы счастлив ударить его еще сильнее. Меня дисквалифицировали на девять месяцев. Они хотели сделать из меня пример", — сообщил Кантона Daily Mail.
26.04.2021 08:00
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Последние комментарии:
Как у французов, нация у которых альтернативный флаг государства белый платок на палочке, мог родится такой чел?
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типичное отношение скамовской быдлятины к болельщикам, вряд ли к своим у подобного персонажа иное будет.
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Согласен.
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Красавец! Бэкс и Кантона - два самых любимых футболиста из МЮ.
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отличный пример для будущих поколений.
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пидарас
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кусок долбоеба
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King Eric лучший !
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сперМЮ
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