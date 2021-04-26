Кантона: "Жалею, что не ударил его еще сильнее"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона назвал единственную вещь, о которой жалеет в своей карьере.

В январе 1995, когда "Юнайтед" играл с "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк", Кантона в прыжке ударил болельщика "орлов" Мэттью Симмонса, который оскорбил его после показанной Эрику красной карточки во время матча.



За тот удар в стиле кунг-фу Кантона был наказан дисквалификацией на девять месяцев и исправительными работами. Спустя много лет Эрик чувствует, что ему нужно было поступить иначе — врезать Симмонсу еще сильнее.



"Меня оскорбляли тысячи раз, и я никогда не реагировал, но иногда ты бываешь уязвим".



"Об одном я жалею. Я был бы счастлив ударить его еще сильнее. Меня дисквалифицировали на девять месяцев. Они хотели сделать из меня пример", — сообщил Кантона Daily Mail.



